CEVA Logistics erweitert strategische Partnerschaft mit CMA CGM - CMA CGM wird den Aktionären Exit-Optionen bieten EQS Group-Ad-hoc: CEVA Logistics AG / Schlagwort(e): Sonstiges CEVA Logistics erweitert strategische Partnerschaft mit CMA CGM - CMA CGM wird den Aktionären Exit-Optionen bieten 25.10.2018 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CEVA Logistics erweitert strategische Partnerschaft mit CMA CGM - CMA CGM wird den Aktionären Exit-Optionen bieten Baar, Schweiz, 25. Oktober 2018 - Der Verwaltungsrat der CEVA Logistics AG gibt bekannt, dass er die Partnerschaft mit CMA CGM S.A. ("CMA CGM"), ihrem Hauptaktionär und strategischen Partner, erweitern wird. Im Rahmen dieser Initiative wird CEVA Logistics das Frachtmanagementgeschäft der CMA CGM übernehmen. Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat von CEVA Logistics mit CMA CGM vereinbart, dass CMA CGM den Aktionären von CEVA Logistics, die ihre Beteiligung an CEVA Logistics beenden möchten, anbieten wird, ihre Aktien für CHF 30.00 pro Aktie zu kaufen. Der Vorstand von CEVA Logistics ist der Meinung, dass die Partnerschaft mit CMA CGM mittel- und langfristig ein attraktives Leistungsversprechen für die Aktionäre darstellen wird. CEVA Logistics und CMA CGM haben vereinbart, dass CEVA Logistics ein börsennotiertes Unternehmen mit einer marktüblichen Geschäftsbeziehung zu CMA CGM bleibt. CEVA Logistics und CMA CGM sind von dem erheblichen Wachstums- und Wertschöpfungspotenzial dieses gemeinsamen Industrieprojekts und der zukünftigen strategischen Zusammenarbeit überzeugt. Das Industrieprojekt zwischen CEVA Logistics und CMA CGM wird neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen, die durch Investitionen in die digitale Transformation und eine weiter gesteigerte betriebliche Effizienz unterstützt werden, um eine starke und nachhaltige Wertschöpfung für Aktionäre und Kunden zu erzielen. Im Rahmen der erweiterten Partnerschaft hat sich CEVA Logistics bereit erklärt, das Frachtmanagementgeschäft von CMA CGM zu einem noch zu vereinbarenden Preis (mangels einer durch ein unabhängiges Gutachten zu bestimmenden Vereinbarung) gegen Barzahlung oder Aktien zu erwerben. Das Frachtmanagementgeschäft von CMA CGM ist eine hochsynergistische Ergänzung zur CEVA Logistics. CEVA Logistics-Aktionären, die einen kurzfristigen Ausstieg bevorzugen, wird eine Alternative von CHF 30.00 pro Aktie in bar angeboten. Diese Exit-Alternative wird in Form eines Übernahmeangebots von CMA CGM erfolgen, das allen Aktionären offen steht. CMA CGM ist vertraglich verpflichtet, das Angebot durch eine Voranmeldung bis spätestens 30. November 2018 formell zu veröffentlichen. Als Bedingung für die Zustimmung von CMA CGM zur Übertragung ihres Frachtmanagementgeschäfts und ihrer Verpflichtung, den Aktionären eine Exit-Option zu CHF 30.00 pro Aktie anzubieten, hat der Verwaltungsrat der CEVA Logistics zugestimmt, dass auf die Andienungspflicht von CMA CGM im Falle eines Drittangebots mit sofortiger Wirkung verzichtet wird, jedoch wieder installiert werden soll, wenn das Angebot von CMA CGM nicht wie vereinbart durchgeführt wird. CEVA Logistics wird weitere Einzelheiten im Zusammenhang mit der Bekanntgabe der Ergebnisse des dritten Quartals 2018 und der Veröffentlichung der Stellungnahme (Board Report) zum Angebotsprospekt von CMA CGM erläutern, in der die Details und finanziellen Auswirkungen des neuen langfristigen Geschäftsplans, der sich aus dieser Partnerschaft ergibt, dargelegt werden. Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen: Investoren: Pierre Benaich SVP Investor Relations pierre.benaich@cevalogistics.com +41 41 547 0048 Medien: Matthias Hochuli Group Head of Marketing and Communications matthias.hochuli@cevalogistics.com +41 41 547 00 52 Cathy Howe Pilot Marketing ch@pilotmarketing.co.uk Tel: +44 (0)208 941 5381 CEVA - Making business flow CEVA Logistics, ein globaler Asset-Light Third-Party-Logistics Anbieter, entwickelt und betreibt führende Lösungen für die Lieferketten von grossen und mittleren nationalen und internationalen Unternehmen. Das integrierte Netzwerk in Freight Management und Contract Logistics des Unternehmens erstreckt sich über mehr als 160 Länder. Ungefähr 56.000 Mitarbeiter schaffen effektive Logistik-Lösungen für eine Vielzahl von Industriesektoren. Dabei nutzt CEVA Logistics seine betriebliche Expertise, um herausragende Dienstleitungen anzubieten. Im Jahr 2017 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von $7 Milliarden und ein bereinigtes EBITDA in Höhe von $280 Millionen. CEVA Logistics ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Ticker Symbol CEVA kotiert. Für weitere Informationen: www.cevalogistics.com. Ende der Ad-hoc-Mitteilung 737483 25.10.2018 CET/CEST ISIN CH0413237394 AXC0055 2018-10-25/07:18