Monitchem Holdco 3 S.A.: Update: Ausfall eines Transformators in Pratteln - CABB implementiert operative Maßnahmen, um negativen Ergebniseinfluss zu reduzieren DGAP-Ad-hoc: Monitchem Holdco 3 S.A. / Schlagwort(e): Jahresergebnis Monitchem Holdco 3 S.A.: Update: Ausfall eines Transformators in Pratteln - CABB implementiert operative Maßnahmen, um negativen Ergebniseinfluss zu reduzieren 25.10.2018 / 07:45 CET/CEST Aktualisierung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Update: Ausfall eines Transformators in Pratteln - CABB implementiert operative Maßnahmen, um negativen Ergebniseinfluss zu reduzieren Sulzbach (Taunus), 25. Oktober 2018 - Seit dem gestrigen Tag kompensiert CABB am Standort Pratteln die reduzierte Leistung der Elektrolyse nach Ausfall eines Transformators teilweise durch externe Chlorzufuhr. Unter der Annahme, dass der Transformator weiterhin bis Jahresende außer Betrieb bleibt, könnte der Einsatz externen Chlors den erwarteten negativen Einfluss auf das operative EBITDA von ursprünglich rund EUR 10 Mio. auf nunmehr rund EUR 6 Mio. für das Jahr 2018 verringern. Inwieweit der Vorfall Auswirkungen auf das operative EBITDA des Geschäftsjahrs 2019 haben könnte, ist derzeit nicht abschließend zu beurteilen. Das Management der CABB Group setzt weiterhin alles daran, den Transformator schnellstmöglich wieder zum Einsatz zu bringen, und wird über die weitere Entwicklung laufend informieren.