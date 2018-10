DJ Entdeckung einer neuen gigantischen 4 Kilometergroßen Zielzone - Aktie weiterhin deutlich unterbewertet!

DGAP-Media / 2018-10-25 / 08:23 *Anlass des Berichts: Update* *Unternehmen: *Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1] *Kursziel mittelfristig: 1,00 EUR* *Kursziel langfristig: 1,50 EUR* *Entdeckung einer neuen gigantischen 4 Kilometergroßen Zielzone - Aktie weiterhin deutlich unterbewertet!* Heute erreichten uns weitere hervorragende Neuigkeiten unseres Kobalt-Kupfer Top Picks Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1]. Wie das Unternehmen soeben vermeldet, wurde aufgrund von durchgeführten radiometrischen Messungen ein neues aussichtsreiches Zielgebiet entdeckt, welches sich über mehr als 4 Kilometer erstreckt. Die neue Zone hat großes Potenzial, es wird ein großes mineralisiertes System unterhalb der Oberfläche vermutet. Es wird immer deutlicher, dass Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1] womöglich auf einem Milliardenprojekt sitzt. Der Chef Geologe zieht einmal mehr Vergleiche mit der gigantischen Lagerstätte Olympic Dam von Milliardenplayer BHP Billiton. Wir erwarten in den kommenden Tagen und Wochen weiteren Newsflow, neben etlichen Bodenproben, welche sehr hochgradige Ergebnisse erwarten lassen (siehe News vom 10.10.2018), erwarten wir auch den Erwerb gleich mehrerer bedeutender Vanadium Projekte. Aufgrund der hohen Insiderbeteiligung (60% - LINK [2]) erwarten wir noch in diesem Jahr einen steilen Kursanstieg. Kurse um die 1 EUR Marke sind durchaus im Bereich des realistischen - Unternehmen, welche in letzter Zeit Vanadium Projekte an Land ziehen konnten sind innerhalb kürzester Zeit um mehrere hundert Prozent explodiert! Verpassen Sie es daher nicht, sich auf diesem noch günstigen Niveau zu positionieren. *Die heutige Entdeckung im Detail:* *- *Ein neu identifiziertes aussichtsreiches "Bullseye" -Zielgebiet, hervorgehoben durch die radiometrische Erkundung, wurde jetzt mit dem Namen Arena tituliert. - Im neu benannten Arena-Gebiet treten mehrere Vorkommen von Kupfer und Kobalt (bis zu 1,34% Kobalt und 44,8% Kupfer) auf, die nun als Teil eines größeren Systems interpretiert werden - Die radiometrischen Daten zeigen eine Änderung des Kilometermaßes ("Bullseye" -Zielmuster) im Arena-Bereich, was möglicherweise ein großes mineralisiertes System unterhalb der Oberfläche darstellt - Die radiometrischen Daten heben in Verbindung mit den Bodendaten und der Spektralanalyse ein zweites nicht erkundetes Ziel nördlich von Arena hervor. - Die zuvor genannte Bloom-Zone (East Copper Cobalt- und South Copper Cobalt-Vorkommen) wurde durch ein breites Uranium Thorium-Muster hervorgehoben, was darauf hinweist, dass diese visuell hochwertigen Zonen (Ergebnisse ausstehend) Teil eines größeren Systems sind *Alteration und Zonierung in Arena* Die kilometergroße Alterationszone über Arena sieht wie eine Zielscheibe auf einer radiometrischen Karte der Liegenschaft aus und macht diese zu einem vorrangigen Ziel für eine zukünftige Exploration. Arena beherbergt sieben übertägige Aufschlüsse. Aus diesen Aufschlüssen wurden in der Vergangenheit Stichproben entnommen, die bis zu 1,34 % Kobalt und 44,8 % Kupfer enthielten. Go Cobalts radiometrische Erkundung im Jahr 2018 hebt diese Zonen hervor, die innerhalb eines radiometrischen Hochs von Thorium und Kalium vorkommen. Die gesamte Zone wird von einer Zone begrenzt, die hohe Kalium und Urangehalte aufweist. Die Zonierung erstreckt sich über 4 km, was ein möglicherweise sehr großes Mineralsystem allein in dem Bereich Arena der der Liegenschaft Monster andeutet. *Nicht erkundetes Ziel* Die radiometrische Erkundung hat ein vollkommen nicht erkundetes Ziel identifiziert. Mehrere übertägige Aufschlüsse im Osten der Liegenschaft liegen auf einem von Osten nach westen streichenden Gürtel mit niedrigen Gesamtzählimpulsen (Abbildung 1). Der Gürtel setzt sich nach Westen in ein breites Tal fort, in dem während des gleichen Geländeprogramms Bodenproben entnommen wurden. Die Proben lieferten viele anomale Kobaltgehalte. Die anomalen Kobaltgehalte im Boden werden durch eine Verwerfung versetzt, die durch das Tal verläuft. *Nächste Akquise soll Vanadium Projekt werden * Eine noch größere Sensation dürfte allerdings die in Aussicht gestellte nächste Akquisitionder Go Cobalt werden. *Wie vom Unternehmen bekannt gegeben wurde, beschäftigt man sich aktuell mit Vanadium Projekten, die das derzeitige Kupfer-Kobalt Monster Projekt ergänzen sollen*. Bis dato hat Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1] 3 kanadische und 2 chilenische Projekte mit erhöhten Vanadiumgehalten bewertet. Das Management sucht bevorzugt nach einem Projekt in der Anfangsphase, dessen Wert es durch weitere Exploration beachtlich erhöhen kann. Vorrang haben Projekte innerhalb etablierter Bergbaurechtsprechungen. *Durch die Erweiterung des bestehenden Monster Projekts, konnte Go Cobalt sich zu einem frühen Zeitpunkt fortlaufende Kupfer-Kobalt Vererzungen sichern. * *Sollte es dem erfahrenen und bestens vernetzen Management zusätzlich gelingen ein Vanadium Projekt an Land zu ziehen, dürfte der aktuelle Kurs von 0,33 CAD sehr rasant ansteigen.* *Bei einer aktuellen Marktkapitalisierung der Go Cobalt Mining von gerade mal 18 Mio. CAD wäre eine Neubewertung bei weit über 1,00 CAD mehr als realistisch. Derzeit explodieren sämtliche Unternehmen im Vanadium Sektor.* Hier zu unserem kostenlosen Newsletter anmelden - LINK [3] *Weltklasse Kupfer-Kobalt Lagerstätte entdeckt - 3 große magnetische Körper mit bis zu 2 Kilometer Durchmesser entdeckt!* Erst vor kurzem konnte Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1], die Entdeckung von drei großen (1,6 bis 2 km Durchmesser) magnetischen Körpern durch unabhängige Inversionsauswertung der im Jahre 2018 auf der Liegenschaft Monster durchgeführten detaillierten luftgestützten magnetischen Erkundung vermelden. Dies ist eine Weltklasse Entdeckung und sollte dem Aktienkurs zu neuen Höhen verhelfen. Die Lagerstätte hat große geologische Ähnlichkeit mit der Megalagerstätte Olympic Dam von Milliardenplayer BHP. Des Weiteren erwarten in wir in Kürze eine bedeutende Akquise. *Die Liegenschaft ähnelt der Lagerstätte von Olympic Dam von Milliardenplayer BHP Billiton* *Die anomal magnetischen Körper kommen innerhalb und/oder neben dem ausgedehnten Werneke-Brekziensystem vor, eine "Mega-Brekzie", die sich über die 18 km lange Liegenschaft Monster (die "Liegenschaft") erstreckt.* Die sich zu 100 % in Unternehmensbesitz befindliche Liegenschaft befindet sich im Yukon Territory, Kanada. *Die magnetischen Körper besitzen eine ähnliche Größe und Suszeptibilität wie andere große Lagerstätte des Iron Oxide Copper Gold-Typs ("IOCG", Eisenoxid-Kupfer-Gold-Lagerstätte) wie z. B. die Megalagerstätte Olympic Dam von Milliardenplayer BHP und könnten große Volumen vererztes Gestein repräsentieren.* Die in zahlreichen Aufschlüssen der Liegenschaft vorkommende IOCG-Vererzung ist mit erhöhten Kobaltgehalten vergesellschaftet. Go Cobalt erkennt das signifikante Kupfer- und Kobalt-Potenzial in diesem großen geologischen Rahmen und berichtet die Ergebnisse der unabhängigen Studie: *Die wichtigsten Punkte* *- *Drei große magnetische Körper: Drei Anomalien zwischen 1,6 und 2 km Durchmesser wurden innerhalb des Wernecke-Brekziengürtels entdeckt, der sich über die gesamte Liegenschaft Monster erstreckt. - Passt gut zu bekannten IOCG-Lagerstätten: Die magnetische Suszeptibilität Adder magnetischen Anomalien bewegt sich zwischen 0,02 und 0,04 SI. Anomalien mit dieser Größenordnung in IOCG-Systemen werden im Allgemeinen durch das Vorkommen von ca. 5 bis 15 % Magnetit hervorgerufen und sind jenen der hämatitischen Brekziensysteme in Australien ähnlich. - Zahlreiche nachrangige magnetische Anomalien: zusätzlich zu den großen magnetischen Körpern wurden kleinere Anomalien identifiziert, die in der Nähe oder als magnetische "Satelliten"-Anomalien zu den vorrangigen magnetischen Hauptkörpern vorkommen. - Korrelation mit Kupfer-Kobalt-Vererzung an der Oberfläche: Mehrere der neu identifizierten magnetischen Anomalien korrelieren mit bekannten Aufschlüssen der Kupfer- und Kobaltvererzung an der Oberfläche. Die Liegenschaft Monster ist ein Kupfer- und Kobalt-Mineralexplorationsprojekt innerhalb der bergbaufreundlichen kanadischen Provinz Yukon. Die Liegenschaft umfasst einen 18 km langen Ausstrich des Werneke-Brekziensystems, dass dafür bekannt ist eine IOCG+Co-Vererzung (Eisenoxid, Kupfer, Gold + Kobalt) zu beherbergen. Studien deuten an, dass die Wernecke-Brekzien gebildet wurden, als der Yukon mit Australien vor 1,6 Milliarden Jahren kollidierte. Diese Verknüpfung führte zur Bildung der produktiven und stark erschlossenen Brekzien der Gawler Olympic IOCG-Provinz in Australien. Das Gebiet Monster im Bereich der kanadischen Wernecke-Brekzien verblieb weitgehend sehr wenig erkundet. *Anmerkungen* *Jacob Verbaas, Vice President der Exploration, sagte: * "Wenn man das Ausmaß der untertägigen Anomalien und die räumliche Verbindung von Kupfer und Kobalt mit den oberflächennahen magnetischen Hochs berücksichtigt besteht ein beachtliches Potenzial für eine Entdeckung auf der Liegenschaft Monster. Das Ausmaß und die magnetische Suszeptibilität der magnetischen Hochs sind den IOCG-Lagerstätten im südlichen Australien ähnlich wie z. B. Oak Dam, Carrapateena und Olympic Dam. *Die magnetische Erkundung*

October 25, 2018 02:23 ET (06:23 GMT)

Go Cobalts luftgestützte magnetische Erkundung im Jahre 2018 identifizierte erfolgreich mehrere neue Ziele zusätzlich zu den bekannten mit Kupfer und Kobalt vererzten Aufschlüssen, die über die gesamte 63,5 km2 große Liegenschaft verteilt vorkommen (zusätzliche Karten finden Sie unter http://www.gocobalt.ca/property.cfm [4]). Hier zu unserem kostenlosen Newsletter anmelden - LINK [3] *Erste Bilder der Bodenproben lassen grandiose Ergebnisse erwarten! Starker Anstieg erwartet!* Das Unternehmen veröffentlichte vor kurzem Bilder der ersten Bodenproben. Hierbei zeigte sich eine deutlich sichtbare Kobalt- und Kupfervererzung, welche auf herausragende Ergebnisse schließen lassen. Wir erwarten bereits vor dem Eintreffen der Laborergebnisse mit einem starken Anstieg. Das Management erwartet in den kommenden Wochen stark erhöhte Kobalt- und Kupfergehalte. Des Weiteren erwarten wir in den kommenden Wochen die Akquise von einem bedeutenden Vanadium Projekt. Der Vanadium Preis explodiert derzeit gewaltig und etwaige Projekte sind äußerst schwer zu bekommen. Dies wird unserer Ansicht nach zu einer gewaltigen Neubewertung des Unternehmens führen, daher erachten wir es umso wichtiger sich rechtzeitig zu positionieren! *Die wichtigsten Punkte:* *- *Erythrin- (Kobaltblüte) und Kobaltinvererzung wurde von Go Cobalt an mehreren Stellen der Liegenschaft Monster identifiziert, die Analyseergebnisse stehen noch aus. - Kupfer- und Kobaltvorkommen treten in zahlreichen Aufschlüssen über das 18 km lange Streichen der Liegenschaft auf (siehe weitere Karten unter http://www.gocobalt.ca/property.cfm [4]). - Kupfer- und Kobaltkonzentrationen in Böden sind auf der Liegenschaft im zentralen Ostteil des Tales erhöht, was eine mögliche Vererzung im Untergrund andeutet. *Jaap Verbaas, Vice President der Exploration von Go Cobalt, sagte: * "Wir sind sehr zufrieden damit, dass wir im Gelände Kobalt- und Kupferminerale im Rahmen unseres ersten Probenentnahmeprogramms auf unserer Liegenschaft Monster visuell identifizieren konnten. *Die Identifizierung von Erythrin, welches im Allgemeinen Kobaltblüte genannt wird, ist besonders aufregend, da diese normalerweise nicht vorkommt, außer man befindet sich in der Nähe von Kobaltin (ein Mineral, das als eine signifikante Quelle für das strategische Energiemetall abgebaut wird). In den kommenden Wochen erwarten wir stark erhöhte Kobaltgehalte aus dem Labor, was uns erlauben wird, den Fokus der weiteren Arbeiten auf die markantesten Zonen zu legen."* *Die Liegenschaft ähnelt der Lagerstätte von Olympic Dam von Milliardenplayer BHP Billiton* Die Liegenschaft Monster ist eine 6.200 Hektar umfassende Iron Oxide Copper Gold-Liegenschaft ("IOCG", Eisenoxid-Kupfer-Gold-Liegenschaft) mit zusätzlicher Kobaltvererzung nördlich von Dawson City im Yukon Territory. Die Liegenschaft deckt einen 18 Kilometer langen Abschnitt des weiträumigen aus dem Proterozoikum stammenden Wernecke-Brekziensystems ab, das dafür bekannt ist Lagerstätten des IOCG-Typs zu beherbergen. *Die Vererzung auf der Liegenschaft ist jener der riesigen IOCG-Lagerstätte Olympic Dam in Southern Australia ähnlich. Das Gebiet Monster des Yukon Territory verblieb weitgehend sehr wenig erkundet und das Kobaltpotenzial des IOCG-Systems innerhalb der Wernecke-Brekzie wurde in der Vergangenheit übersehen. Go Cobalt erkennt das Potenzial für das Auffinden von Weltklasse-Lagerstätten in diesem sehr wenig erkundeten Gebiet der Welt.* *Programm zur Entnahme von Gesteinsproben* Als Teil des anfänglichen Probenentnahmeprogramms auf der Liegenschaft Monster hat Go Cobalt Proben an mehreren Stellen der Liegenschaft identifiziert und gesammelt, wo eine sichtbare Erythrinvererzung vorkommt. Diese Stellen schließen die East Copper Cobalt Zone, Mark's High Grade Showing und Cobalt Cirque Area ein. Weitere Einzelheiten und Beschreibungen werden gegeben, wenn die Analyseergebnisse aus dem Labor eintreffen*. Viele Bereiche zeigten ebenfalls eine sichtbare Kupfervererzung. Die Analyseergebnisse werden in den kommenden Wochen erwartet und sobald wie möglich bekannt gegeben.* Basierend auf den Ergebnissen dieser Proben und zusätzlichen Modellierungsarbeiten, die zurzeit von Go Cobalt durchgeführt werden, wird eine Priorisierung durchgeführt und ein detaillierter Plan für die Gebiete angefertigt, um sich auf die zukünftige Exploration/Erschließung zu konzentrieren. *Unsere kürzliche Erstempfehlung* *Über 44 % Kupfer und 2,8 % Kobalt bei 60 % Insiderbeteiligung - Aktie vor massivem Kursanstieg!* Der Elektromobilitätsboom gewinnt immer mehr an Fahrt. Schätzungen besagen mittlerweile, dass schon 2025 bis zu 1 Milliarde (!) Elektromobile aller Art auf den Straßen dieser Welt unterwegs sein werden! Und all diese Gefährte benötigen Batterien für die Stromversorgung, sodass teilweise ein Marktvolumen für Lithium-Ionen-Batterien von bis zu 290 Mrd. USD vorhergesagt wird. Unser neuester Top-Pick, ein kleines, bislang noch kaum bekanntes Unternehmen aus dem Rohstoffsektor, hat die Chance mit ihrem herausragenden Kupfer-Kobalt Projekt, überproportional von diesem Mega-Trend zu profitieren! Doch nicht nur das, wie wir in Erfahrung bringen konnten, wird derzeit hart daran gearbeitet ein bedeutendes Vanadium Projekt zu erwerben! Das Unternehmen ist erst seit wenigen Tagen an der Börse gelistet, *die Insiderbeteiligung *(LINK) [2] *ist mit über 60 % sehr hoch, dementsprechend befinden sich nur sehr wenige Aktien im Freefloat, wir erwarten daher eine rasante Kursentwicklung, verpassen Sie es nicht, sich rechtzeitig zu positionieren.* Denn die kanadische Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1] konzentriert sich - wie der Name schon sagt - auf eines der für diese Batterien unerlässlichen Metalle - Kobalt. Und im Gegensatz zur Lage bei Lithium ist das Angebot an Kobalt knapp, sehr knapp, während gleichzeitig die Nachfrage rasant steigt. Und das bereits kurzfristig, denn schon 2018 dürfte die Kobaltnachfrage um 50% höher liegen als noch im vergangenen Jahr! *Ein nicht unerheblicher Teil einer Akku Batterie besteht allerdings auch aus Kupfer, deshalb sind sich einige Experten sicher, dass die Nachfrage nach Kupfer stark anziehen wird. So wird sich die Kupfernachfrage dank der Elektro- und Hybridautoindustrie in den nächsten 10 Jahren aller Voraussicht nach verzehnfachen. Unser neuer Top-Pick *Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1] verfügt über ein hochgradiges Kupfer-Kobalt Projekt, historische Bodenproben ergaben bis zu 44 % Kupfer und 2,8 % Kobalt, dies sind extrem hohe Mineralisierungsgrade. In den kommenden Wochen erwarten wir weiteren bedeutenden Newsflow. *Wir erwarten noch in diesem Jahr Kurse von 1 EUR, dies erscheint auf den ersten Blick sehr ambitioniert aber ist absolut im Bereich des Möglichen - überzeugen Sie sich selbst! Wer unserer letzten Lithium Empfehlung *Liberty One Lithium (WKN A2DHMB) [5] *gefolgt ist, konnte bis zu unserer Verkaufsempfehlung 370 % Wertsteigerung verbuchen. Unsere kürzliche Cannabis Empfehlung *Chemesis International (WKN A2NB26 ) [6] *konnte binnen einer Woche um mehr als 100 % zulegen.* *Bei *Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1] *erwarten wir deutlich mehr Potenzial! Denn unser Top-Pick ist mit einer Marktkapitalisierung von gerade einmal 8 Mio. CAD extrem unterbewertet.* *Wie wir in Erfahrung bringen konnten, prüft das Unternehmen im Hintergrund weitere aussichtsreiche Projekte aus dem Bereich Kobalt, Kupfer und Vanadium, letzteres konnte seit 2017 um über 300 % zulegen und gilt derzeit als einer der gefragtesten Rohstoffe überhaupt! Ein gutes Beispiel ist hierbei die auf Vanadium spezialisierte Gesellschaft Largo Resources *(WKN A12DVC) [7]*, welche in den vergangenen Monaten mehr als 600 % Kursplus verbuchen konnte!* *Sie sehen auch von dieser Seite sind spannende und potenziell kurstreibende Neuigkeiten zu erwarten! Wir behalten uns daher vor bei bedeutenden Akquisen das Kursziel nach oben anzupassen!* *Explodierende Nachfrage, knappes Angebot* Und dabei haben wir bislang nur über den Sektor der E-Mobilität gesprochen und einen anderen gewaltigen Sektor noch außen vorgelassen - Lithium-Ionen-Batterien basierte Speicherlösungen. Hier werden geradezu irrsinnig hohe Prognosen abgegeben: So rechnet man bis zum Jahr 2050 mit Investitionen in Erneuerbare Energien (Wind und Solar) in Höhe von wahnwitzigen 8 Billionen USD womit der Bedarf nach Speichermedien natürlich ebenfalls dramatisch steigt. Investitionen von bis zu 500 Mrd. Dollar in neue Batteriespeicherlösungen werden hier erwartet! Und auch dabei wird Kobalt eine wichtige Rolle spielen. Doch alle Firmen, die auf Lithium-Ionen-Batterien mit Kobaltanteil setzen haben gleichzeitig ein gewaltiges Problem! Rund 66% dieses blauen, größtenteils zusammen mit anderen Rohstoffen produzierten Metalls stammen derzeit aus der Demokratischen Republik Kongo. Und wir alle haben wohl schon Berichte zu den dort immer wieder aufflammenden, bürgerkriegsähnlichen Konflikten oder der grassierenden Kinderarbeit gesehen oder gelesen. Kein großes Unternehmen, keine Apple keine Samsung - auch in Smartphones, Tablets etc. kommen schließlich Lithium-Ionen-Batterien zum Einsatz - kann und will es sich leisten, eine schlechte Presse zu erhalten, weil die verwendeten Rohstoffe möglicherweise aus unethischen Quellen stammen. Vor kurzem wurde ebenfalls bekannt, dass Apple (WKN 865985) [8] und Tesla (WKN A1CX3T) [9] in Kobaltminen investieren wollen um sich langfristig Kobalt zu sichern. Die Liste der Kobaltproduzenten ist nicht sonderlich lang, daher gilt es sich frühzeitig in aussichtreichen Kobaltexplorern wie

