Der Intel-Konkurrent AMD hat gestern mit den Zahlen zum dritten Quartal enttäuscht. 1,65 Milliarden Dollar Umsatz lagen rund 50 Millionen unter der Erwartung. Der bereinigte Gewinn in Höhe von 0,13 Dollar übertraf den Konsens knapp, aber: Im zuletzt sehr wichtigen Thema "Blockchain-Ausrüstung" sind die Erlöse fast auf Null abgesunken. So blieb der Bereich Computing and Graphis bei 938 Millionen Dollar Umsatz stecken, dies war 14 Prozent weniger als im Vorquartal und rund 65 Millionen Dollar weniger als Analysten angesetzt hatten.



Den Schlusspunkt setzte der Ausblick auf den Umsatz im vierten Quartal in Höhe von 1,4 bis 1,5 Milliarden Dollar, während die Externen sich auf rund 1,6 Milliarden Dollar eingestellt hatten. Die AMD-Aktie gab nachbörslich rund 21 Prozent nach.



Helmut Gellermann / Bernecker Tagesdienst