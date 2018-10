Die Türkei setzt große Hoffnungen auf den Besuch des deutschen Wirtschaftsministers Altmaier, denn die Konjunktur steckt in der Krise. Die wichtigsten Fakten zu den deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen.

Die Bundesregierung will in ihrer Türkei-Politik, den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen. Am Donnerstag reist Wirtschaftsminister Peter Altmaier für zwei Tage nach Ankara - es ist nach einem Besuch von Außenminister Heiko Maas Anfang September sowie dem Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Deutschland Ende September bereits der dritte hohe Kontakt in kurzer Zeit. Die Beziehungen waren lange schwer angespannt, nun sollen sie sich normalisieren. Für die Türkei, deren Wirtschaft in der Krise steckt, ist der Besuch enorm wichtig.

Was steht auf dem Programm? Altmaier hat viel vor sich. Auf dem Plan stehen Treffen mit Finanzminister Berat Albayrak sowie den Ministern für Handel, Energie und Industrie. Es geht unter anderem um eine engere deutsch-türkische Zusammenarbeit beim Thema Energie. Der Minister will außerdem das Werk eines deutschen Leichtmetall-Herstellers besuchen. Geplant sind auch Treffen mit Vertretern der türkischen Zivilgesellschaft und der deutschen politischen Stiftungen. Begleitet wird Altmaier von einer großen Wirtschaftsdelegation.

Altmaier dürfte bei seinen Treffen auch die schwierige Menschenrechtslage in der Türkei ansprechen. Seit dem Putschversuch von 2016 hat die Regierung Zehntausende Menschen als angebliche Staatsfeinde verhaften lassen und mehr als 140.000 aus dem Staatsdienst gefeuert. Die Entlassungen und Festnahmen gehen weiter.

Wie wichtig sind die Handelsbeziehungen mit der Türkei? Für die Türkei ist Deutschland der wichtigste Handelspartner überhaupt. Im vergangenen Jahr hat die Türkei laut Statistischem Bundesamt Waren im Wert von rund 16 Milliarden Euro nach Deutschland exportiert. Andersherum gingen 2017 Waren im Wert von 21,5 Milliarden Euro aus Deutschland in die Türkei. Diese liegt als Exportmarkt der Bundesrepublik damit auf Rang 16. Aus deutschen Wirtschaftskreisen heißt es, dass derzeit rund 7100 deutsche Firmen in der Türkei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...