Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von AB Inbev nach Zahlen zum dritten Quartal auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Die Kennziffern des weltgrößten Brauereikonzerns hätten die Erwartungen klar verfehlt, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Zudem habe der Verwaltungsrat eine 50-prozentige Dividendenkürzung vorgeschlagen. Allerdings habe sich die Aktie in diesem Jahr bereits weit unterdurchschnittlich entwickelt, rechtfertigte er sein anhaltend positives Anlagevotum./edh/la Datum der Analyse: 25.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2018-10-25/09:43

ISIN: BE0974293251