Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma SE nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 550 Euro belassen. Die Herzogenauracher hätten die Erwartungen im dritten Quartal klar getoppt, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Auch der aufgestockte Ausblick könnte noch zu konservativ sein, so die Expertin./ag/la Datum der Analyse: 25.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2018-10-25/09:49

ISIN: DE0006969603