Die US-Bank JPMorgan hat MTU nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Overweight" belassen. Der Triebwerkshersteller habe nun schon zum zweiten Mal in Folge die Markterwartungen übertroffen und die Unternehmensziele erhöht, lobte Analyst David Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er wundere sich nicht darüber, dass die Papiere selbst im aktuell sehr schwierigen Aktienumfeld steigen. Zwar belasteten die Konjunktursorgen die Aktienmärkte, aber die Aussichten für die Gewinnentwicklung und den Free Cashflow von MTU in den nächsten Jahren seien sehr stark. Diesen starken Ausblick dürfte der Konzern auch auf seinem Ende November anstehenden Kapitalmarkttag betonen./ajx/la Datum der Analyse: 25.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2018-10-25/10:26

ISIN: DE000A0D9PT0