Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ABB nach den Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 22,77 Franken belassen. Der Ausblick des Technologieunternehmens sei erneut zuversichtlicher gewesen als in den vorangegangenen Quartalen, schrieb Analyst Graham Phillips in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung. Die Entwicklung der einzelnen Geschäftsbereiche habe sich im dritten Quartal uneinheitlich gestaltet./mf/la Datum der Analyse: 25.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2018-10-25/10:29

ISIN: CH0012221716