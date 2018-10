Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Mulfingen (pts010/25.10.2018/10:00) - Eines haben Anwendungen für den Bereich Kältetechnik gemeinsam: Den Einsatz von Kältemitteln. Patrick Stern, Market Manager Refrigeration von ebm-papst, wird auf der Konferenz von ATMOsphere Europe im November 2018 in einem Workshop die Ventilatorlösungen von ebm-papst für den Bereich vorstellen. Die internationale Tagung ATMOSphere Europe findet vom 19. bis 21. November in Lago di Garda, Italien statt. Patrick Stern wird in seinem Vortrag am 19. November auf die Auswirkungen von brennbaren Kältemitteln und den damit verbundenen Effekten auf das Ventilatordesign eingehen. Natürliche Kältemittel auf dem Vormarsch Seit dem 1. Januar 2015 gilt die Verordnung (EU) 517/2014, die auch als F-Gas-Verordnung bekannt ist. Die Verordnung reguliert die stufenweise Reduzierung der Emissionen des Industriesektors bis zum Jahr 2030 um 70 % gegenüber 1990. Als umweltfreundliche Alternative zu (teil-) halogenierten Kältemitteln setzen sich zunehmend natürliche Kältemittel wie Isobutan, Propan und Propen neben Ammoniak und CO2 durch. Der Haken an der Sache Die ungiftigen Kohlenwasserstoffe bilden aber im Störfall leicht explosionsfähige Gemische mit Luft. Die Anforderung an die Ventilatorenhersteller ist, Produkte zu entwickeln, die im Umgang mit natürlichen Kältemitteln die notwendigen Sicherheitsanforderungen erfüllen. Gleichzeitig sollte der Ventilator effizient und geräuscharm seine Arbeit verrichten. Diesen Herausforderungen begegnet auch ebm-papst - und Patrick Stern stellt die Lösungen dazu vor. Über Patrick Stern Der studierte Dipl.-Ing. (FH) Patrick Stern ist seit 18 Jahren in verschiedenen Funktionen für ebm-papst tätig, zunächst als Vertriebsingenieur für verschiedene Bereiche. Seit 2016 ist er Market Manager für den Bereich Refrigeration bei ebm-papst Mulfingen, zudem ist er ATEX-Beauftragter für den Vertrieb. Über ATMOsphere Die globale Reihe von Konferenzen und Netzwerk-Meetings ist zu einer Plattform geworden, um den Einsatz natürlicher Kältemittel zu diskutieren und voranzutreiben. In 2018 gibt es Events in Amerika, Europa, Asien, Australien und Südafrika. Zielgruppe der ATMOSphere Events sind Entscheidungsträger aus Industrie und Regierung, um die Zukunft natürlicher Kältemittel zu gestalten. Außerdem Technologieendverbraucher, die durch deren Kaufentscheidung erheblich den Klimawandel beeinflussen können. ebm-papst ist Bronze-Sponsor der ATMOsphere Europe 2018. (Ende) Aussender: ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Katrin Lindner Tel.: +49 7938 81-7006 E-Mail: Katrin.Lindner@de.ebmpapst.com Website: www.ebmpapst.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20181025010

(END) Dow Jones Newswires

October 25, 2018 04:00 ET (08:00 GMT)