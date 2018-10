Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH begibt sich einmal mehr auf den KMU-Anleihen-Markt und emittiert ihre nunmehr vierte Unternehmensanleihe. Der neue Minibond 2018/24 (ISIN: DE000A2NBR88) hat ein Volumen von bis zu 12,5 Millionen Euro und wird mit 6,5% p.a. verzinst. Wir haben mit dem NZWL-Chef Dr. Hubertus Bartsch über die aktuelle Entwicklung des Leipziger Automobilzulieferers gesprochen.

Anleihen Finder: Hallo Herr Dr. Bartsch, wir freuen uns, Sie erneut zu einer Anleihen-Emission befragen zu dürfen. Im April dieses Jahres sagten Sie uns während des Umtauschangebots in den 2017er NZWL-Bond noch, dass vorerst keinerlei Kapitalmaßnahmen geplant seien - das hat sich nun aber relativ schnell geändert. Wie kam es dazu? Wozu wird das neue Geld konkret benötigt?

Dr. Hubertus Bartsch: Wir sind in der großartigen Situation, dass unsere Produkte sowohl von den europäischen Automobilherstellern als auch in China sehr stark nachgefragt werden - stärker als wir das selbst geplant und erwartet hatten. Dieses damals noch nicht absehbare zusätzliche Volumen beziffere ich auf rund 30 Mio. Euro Umsatz pro Jahr ab Erreichen der Kammlinie in der Produktion. Es gibt sogar weitere, derzeit aber noch lockere Anfragen für zusätzliche Volumenerhöhungen. Auch verzeichnen wir aktuell ein sehr starkes Wachstum in der E-Mobilität. Rund 25 % dieses zusätzlichen Volumens entfallen auf Lösungen für hybride oder rein elektrische Antriebe. Für diese Volumina wollen wir uns jetzt wappnen - dafür benötigen wir zusätzliche Mittel.

Anleihen Finder: Der neue Bond ist mit 12,5 Mio. Euro kleiner als seine Vorgänger, was für eine sehr gezielte Mittelverwendung spricht. Werden dennoch Erlöse aus der neuen Anleihe auch teilweise zur Refinanzierung von Alt-Anleihen verwendet oder ist das aktuell kein Thema?

Dr. Hubertus Bartsch: Nein, die Refinanzierung ist kein Thema, denn die Tilgung der Altanleihe 2014/2019 ist über den zu 100 % erfolgreichen Umtausch 2017/2018 und die vorhandene Liquidität bereits gesichert. Wir haben sehr genau kalkuliert, wie hoch unser Mittelbedarf ist für die geplanten Erweiterungsinvestitionen in Europa sowie für eine neue Werkshalle in China, die über ein Darlehen an unsere Schwestergesellschaft finanziert wird. Zusätzlich investieren wir gezielt in Entwicklungskapazitäten ...

