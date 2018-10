FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 820 (875) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - CFRA CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 800 (950) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 243 (240) PENCE - 'BUY' - FTSE INDICATED -0.80% TO 6907 (CLOSE: 6962.98) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 720 (725) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS HSBC PRICE TARGET TO 770 (785) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS JUST EAT PRICE TARGET TO 1060 (1080) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN CUTS MERLIN ENTERTAINMENTS PRICE TARGET TO 375 (405) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 750 (760) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS MEDICLINIC INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 390 (540) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS QUILTER PRICE TARGET TO 157 (168) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1850 (1710) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS LONDONMETRIC PROPERTY PRICE TARGET TO 180 (200) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS RPS GROUP PRICE TARGET TO 260 (310) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 155 (165) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES AIR PARTNER PRICE TARGET TO 160 (155) PENCE - 'BUY' - SOCGEN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 370 (420) PENCE - 'BUY' - SOCGEN CUTS IAG PRICE TARGET TO 570 (750) PENCE - 'HOLD' - SOCGEN CUTS RIO TINTO TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 3830 (4050) PENCE - SOCGEN RAISES ANGLO AMERICAN TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1890 (1750) PENCE - SOCGEN RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1780 (1600) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS HAYS PRICE TARGET TO 170 (210) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 520 (600) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS STHREE PRICE TARGET TO 420 (450) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 370 (440) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES CYBG TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 273 (311) PENCE



