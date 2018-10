Zusammen mit Cradlepoint, Inc., TrellisWare Technologies und CopaSAT, LLC hat das in Redmond basierte Kommunikationsunternehmen nahe der südlichen Grenze der Vereinigten Staaten die Möglichkeit von nahtloser Kommunikation bewiesen

Im September 2018 hat Kymeta- das Kommunikationsunternehmen, das sein Versprechen einer globale, mobile Konnektivität eingelöst hat eine Reihe von Feldtests mit dem US-amerikanischen Grenzschutz durchgeführt und die Vorteile und Machbarkeit von zuverlässiger, nahtloser Kommunikation entlang der südlichen Grenze mit Mexiko erfolgreich demonstriert. In Zusammenarbeit mit Partner CopaSAT und Testpartnern Cradlepoint, Inc. und TrellisWare Technologies demonstrierte Kymeta die Zuverlässigkeit seiner dynamischen Fähigkeiten, die sowohl Mobilfunk- als auch Satellitenfunktionen von einer beweglichen Plattform aus nutzten.

Die Demonstration von Kymetas kompletter Hybrid-Netzwerkarchitektur für Feldagenten in einem degradierten Kommunikationsumfeld war sehr erfolgreich. Das Kymeta-Terminal bot bewegliche Konnektivität für SES-Satelliten, die mit terrestrischen LTE-Netzwerken mit einer Cradlepoint-Software kombiniert und von einem Weitbereichsnetz-Router (Wide-Area-Network, SD-WAN) definiert wurde. Der Zugang zu diesem Netzwerk wurde auf Agenten ausgedehnt, die mobile Ad-Hoc-Mesh-Netzwerk-(MANET) Radios von TrellisWare verwenden. Kymetas Hybridisierungsmodell kombiniert Satelliten- und Mobilfunknetzwerke für verbesserte Leistung und ermöglicht durch Aktivierung von kostengünstigem Daten-Routing und anderer software-definierter Funktionen dynamische Verkehrsverwaltung zwischen Netzwerken. Die Agenten verwendeten vorhandene Kommunikationsgeräte im Ist-Zustand, ohne Modifizierungen und ohne dass Satelliten-Fachkompetenz für den Zugang zum Netzwerk nötig ist. Intelligente Geräte, Laptop-Computer, unbemannte Flugsysteme (Unmanned Aerial Systems, UAS), Kameras und andere Kommunikationslösungen erhielten die Verbindung von einem sich bewegenden Fahrzeug aus aufrecht, ohne dass der Service unterbrochen oder die Netzwerkqualität beeinträchtigt wurde.

"Gewöhnlich haben mobile Satellitenlösungen die Form von "VSATS" (Very Small Aperture Terminals), die auf speziell entwickelten Kommunikationsfahrzeugen oder im Feld einsetzbaren Bausätzen montiert sind, die Kommunikation nur in stationärem Zustand gestatten. Zu ihrer Einrichtung und zur Ausrichtung der Antenne ist ein Techniker nötig", erklärte Scott Tatum, Geschäftsleiter, Complex Solutions, CopaSAT. "Die von Kymeta demonstrierte Technologie zeigte, dass zuverlässige Satellitenkommunikation auf praktisch jeder Mobil-Plattform auch im Bewegungszustand möglich ist und dass nur wenig Bediener-Schulungen oder geringer Aufwand nötig sind."

Die Architektur nutzte eine SD-WAN-Topologie, um Satelliten- und Mobilfunk-Netzwerktechnologien zu kombinieren. Die Verwendung von SD-WAN ist wichtig, da es dynamisches Backhaul-Routing ermöglicht, indem es die besten verfügbaren Backhaul-Verbindungen nutzt. In einer dicht besiedelten städtischen Umgebung mit moderner Infrastruktur ist LTE möglicherweise die beste Lösung. In entlegenen Betriebsumgebungen ist Satellitenbetrieb höchstwahrscheinlich am besten geeignet. Wenn beide Lösungen nützliche Backhaul-Wege bieten, wird das SD-WAN zur intelligenten Leitung von Daten und zur Gestaltung des Verkehrsflusses verwendet. Wesentliche Informationen können zwecks Redundanz über mehrere Wege geliefert werden, wobei Verkehr mit hoher Bandbreite, wie z. B. File-Sharing, an eine separate Verbindung geleitet werden kann. Das SD-WAN trifft die beste Entscheidung darüber, wie die Daten in einem dynamischen und sich ändernden Umfeld geleitet werden, damit der Bediener sich auf die unmittelbare Aufgabe konzentrieren kann.

"Die Kombination dieser Geräte und Lösungen ermöglichte landesweit eine sichere und nahtlose Kommunikation von Bedienern in einer Feldumgebung mit anderen Bedienern und Kommandeuren", erklärte Ben Posthuma, leitender Solutions-Ingenieur, Kymeta. "Das System schaltete automatisch und dynamisch zwischen Mobilfunk und Satellitenfunk hin und her, um die Verbindung mit der besten Qualität zu finden. Die Betreiber mussten dem System keine Umschaltbefehle erteilen. Die Nutzer mussten lediglich in ihren Fahrzeugen eine Verbindung mit dem Wi-Fi herstellen und das System erledigte den Rest ohne weitere Eingriffe."

Das System bietet außerdem den Vorteil, dass es mit vorhandenen Kommunikationsgeräten verwendet werden kann.

"Kymeta beseitigt Kommunikationsprobleme im Feld, indem es unabhängig vom Standort mobile SATCOM-Lösungen mit niedrigem Profil bietet, die wesentliche Informationen liefern", so Posthuma. "Die Antenne funktioniert mit vorhandenen Kommunikations-Tools genau so wie diese gekauft und verwendet werden, ohne zusätzliche Schulung. Die Hybrid-Lösung gestattet die Nutzung vorhandener Tools, ohne dass jemand zum SATCOM-Experten werden muss."

Die Testresultate gestatten es Kymeta, mit der Aktivierung von Hybrid-Services für Organisationen auf der ganzen Welt voranzuschreiten und ihnen Zugang zu voller Situationserkennung zu bieten, stationär oder unterwegs.

Über Kymeta

Die weltweite Nachfrage nach der allgegenwärtigen mobilen Konnektivität ist unwiderlegbar. Ein globales, mobiles Netzwerk ist die Antwort darauf, wie Menschen und Orte miteinander verbunden werden können, die noch nie zuvor miteinander verbunden waren.

Kymeta ermöglicht nahtlose, stets verbundene mobile Kommunikation auf Grundlage eines einzigartigen hybriden Ansatzes, bei dem über Satelliten- und Mobilfunknetze ein einheitliches, globales, mobiles Netzwerk bereitgestellt wird. End-to-End-Mobilkommunikation wird über die Konnektivitätsdienste von Kymeta KALO und das weltweit erste und einzige elektronisch gesteuerte Flachbildschirm-Satelliten-Terminal bereitgestellt, das an Orten eingesetzt werden kann, an denen herkömmliche Satellitenschüsseln nicht funktionieren. Das KyWay-Terminal von Kymeta ermöglicht die mobile Kommunikation mit hohem Durchsatz in Autos, Zügen, Bussen, Lkw, Booten und vielem mehr.

Was sich bewegt, bleibt dank Kymeta verbunden.

Weitere Informationen finden Sie auf kymetacorp.com und KALO.net.

