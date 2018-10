Die Deutsche Bank hat RTL von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 80 auf 55 Euro gesenkt. Der Trend der Werbeausgaben in den für das zweite Halbjahr richtungsweisenden Monaten September und Oktober habe negativ überrascht, schrieb Analystin Laurie Davison in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Sie kürzte deshalb branchenweit ihre Schätzungen für die Werbeeinnahmen und Gewinnschätzungen, für die RTL-Gruppe jedoch besonders stark. Ihrer Einschätzung nach gibt es im dritten Quartal Anzeichen dafür, dass Werbebudgets von RTL noch stärker zum Konkurrenten ProSiebenSat.1 verschoben werden als bislang gedacht./tih/ajx Datum der Analyse: 25.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: LU0061462528