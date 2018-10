Begleitet wird die Kapazitätserweiterung durch kontinuierliche Investitionen in die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter. Durch diese Massnahmen will Rondo seine Marktführerschaft in Punkto Qualität und Liefertermintreue weiter ausbauen.

Die Rondo AG aus Allschwil in der Schweiz baut die Kapazitäten seines Werks in Ejpovice, Tschechien weiter aus. Das auf die Entwicklung und Herstellung von Faltschachteln für die Pharmaindustrie spezialisierte Unternehmen wird im Dezember dieses Jahres eine Speedmaster XL 106 von Heidelberger Druckmaschinen in Betrieb nehmen. Mit der damit dritten Druckmaschine wird der Ausbau des Werkes in Tschechien konsequent weitergeführt.

Sinkende Losgrößen bei der Herstellung von Arzneimitteln

Nach umfassenden Investitionen in den Jahren 2006, 2012 und 2016 ist die Nachfrage nach Produkten aus dem tschechischen Werk weiter kontinuierlich gestiegen. Dabei haben sich, parallel zu sinkenden Losgrößen bei der Herstellung von Arzneimitteln, auch die Auflagen der Druckaufträge verringert und so die Anzahl der Jobwechsel pro Druckmaschine in die Höhe getrieben. Für eine effiziente Organisation und Erfüllung der Aufträge wurde daher in zusätzliche Kapazitäten investiert. Ein wichtiger Schritt auch vor dem Hintergrund des erfolgten Ausbaus des Vertriebsnetzes in Ost- und Westeuropa.

