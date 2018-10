Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Santiago/Wesel (pts016/25.10.2018/11:35) - Die SOVENTIX GmbH, ein international agierender Projektentwickler von Solarkraftwerken, hat erfolgreich eine Solar-Hybridanlage mit einer Nennleistung von 426 kWp im nordöstlichen Amazonasgebiet Boliviens installiert. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit dem lokalen Partner SIE SA realisiert. In einer lokal gegründeten Arbeitsgemeinschaft werden mit dem Partner Projekte für ganzheitliche Lösungen von Energiedienstleistungen mit dem Schwerpunkt auf erneuerbaren Energien und Hybridtechnologien umgesetzt. SOVENTIX hatte den Zuschlag für das Projekt im Februar 2018 im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung eines großen, staatlichen Energieversorgers erhalten. Der Bau der Anlage startete im April 2018 nach der örtlichen Regensaison. Die Hybrid-Anlage befindet sich in El Sena, einer schwer zugänglichen Region im bolivianischen Amazonas. Für das Projekt wird die bestehende Stromerzeugung auf Dieselbasis mit einer Photovoltaikanlage und einem Lithiumbatterie-System ergänzt. Die Hybrid-Anlage soll mittelfristig ca. 130.000 Liter Diesel jährlich einsparen. Die Hybrid-Anlage stellt durch das Zusammenspiel von Photovoltaik-Paneelen und einem Batteriespeichersystem sowie den vorhandenen Dieselgeneratoren die Stromversorgung des ganzen Ortes, mit über 2.500 Einwohnern, sicher. Dabei dient das Batteriesystem der kurzfristigen Überbrückung, so dass der Dieselgenerator bei ausreichender Sonneneinstrahlung auf Minimalleistung betrieben werden kann. Aufgrund der erhöhten Komplexität einer solchen Anlage liegt der Fokus bei der Inbetriebnahme auf der Integration von neuer Software, welche die Kommunikation der einzelnen Komponenten der Hybrid-Anlage koordiniert und kontrolliert. "Das Solar-Hybridsystem ist die passende Off-Grid-Lösung für den schwer zu erreichenden Ort El Sena. Das Dorf liegt drei Stunden vom nächsten Flughafen entfernt im bolivianischen Amazonasgebiet am Rio Madre de Dios. Die Materiallieferungen für die Anlage kamen daher nur über Seefracht bis zum nächsten Hafen und wurden dann über schlecht befestigte Zufahrtstrassen nach El Sena transportiert. Die Anlage ist optimal auf die lokalen Bedingungen ausgerichtet. Durch die Ergänzung der Photovoltaikanlage mit einem Batteriesystem, können die bestehende Dieselgeneratoren effektiv ergänzt werden. Das spart zukünftig Emissionen und Kosten", ergänzt Daniel Rojas, Projektmanager, SOVENTIX SpA. In El Sena, befinden sich unter anderem ein Sägewerk und eine Aufbereitungs- und Produktionsanlage, sowie Lagerstätten für die örtliche Paranussernte. Beide Anlagen haben einen hohen Energiebedarf. Das Ernten der Paranüsse ist der treibende Wirtschaftsfaktor in dieser Region. Über SOVENTIX GmbH SOVENTIX ist ein führender international agierender Projektentwickler in der Solarbranche. Das Kerngeschäft umfasst die baureife Entwicklung, schlüsselfertige Realisierung und Finanzierung von renditestarken Solarparks und Hybridanlagen für institutionelle Investoren und Unternehmen. Daneben betreibt SOVENTIX ein Portfolio an ertragsstarken Solarparks mit stabilen Cashflows. Der Projektentwickler verfügt über eine Projektpipeline von mehr als einem Gigawatt in verschiedenen Phasen der Entwicklung auf vier Kontinenten. Die Aktivitäten der acht Standorte der SOVENTIX-Gruppe in Südafrika, Nigeria, Kanada, Chile, Großbritannien, USA und der Dominikanischen Republik werden vom Hauptsitz in Wesel koordiniert und gesteuert. Erfahren Sie mehr über SOVENTIX auf http://www.soventix.com. Über SIE SA. SIE SA. ist ein privates Unternehmen, das Mitte des Jahres 2001 auf Initiative einer Gruppe von Fachleuten gegründet wurde, die den Bedarf an einem Unternehmen für die ganzheitliche Lösung von Energiedienstleistungen mit Schwerpunkt im Bereich der erneuerbaren Energien geweckt hat. Das Unternehmen verfügt über ein hochkarätiges multidisziplinäres Team mit umfangreicher Erfahrung in Themen wie: ländliche Elektrifizierung, Energieaudits, Schulungsprogramme, technische Unterstützung, Produktvertrieb, etc. Die Bildung von strategischen Allianzen mit Unternehmen mit komplementären Fähigkeiten ermöglichte es uns, unser Angebot auf dem Markt zu stärken, indem wir qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen zu wettbewerbsfähigen Kosten anbieten. Mehr Informationen auf: http://sie-sa.com (Ende) Aussender: Soventix GmbH Ansprechpartner: Alina Konyen Tel.: +49 40 60 91 86 69 E-Mail: presse@soventix.com Website: www.soventix.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20181025016

