Larsen Toubro Infotech (BSE-Code: 540005, NSE: LTI), ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, hat heute seine Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahrs 2019 bekanntgegeben.

In US-Dollar:

Erträge in Höhe von 328,5 Millionen US-Dollar; Wachstum von 2,7 gegenüber dem Vorquartal und 21,4 gegenüber dem Vorjahr

Wachstum von und Ertragswachstum bei konstanten Wechselkursen von 3,5 gegenüber dem Vorquartal und 22,9 gegenüber dem Vorjahr

In indischen Rupien:

Erträge in Höhe von 23,312 Millionen indischen Rupien ; Wachstum von 8,1 gegenüber dem Vorquartal und 33,1 gegenüber dem Vorjahr

; Wachstum von und Nettogewinn in Höhe von 4.003 Millionen indischen Rupien; Wachstum um 10,9 gegenüber dem Vorquartal und 46,7 gegenüber dem Vorjahr

"Ertragswachstum im zweiten Quartal wurde durch digitale Dienste gefördert, die jetzt 37 unserer Erträge ausmachen. Wir konnten einen weiteren großen Auftrag für ein international tätiges Pharmaunternehmen mit einem Netto-Neu-TCV in Höhe von 55 Mio. USD sichern. Die gesunde Pipeline, die weiterhin große Dynamik bei Aufträgen und die leichte Zunahme bei digitalen Diensten in allen Vertikalen lassen uns optimistisch in die Zukunft blicken."

- Sanjay Jalona, Chief Executive Officer und Managing Director, LTI

Kürzlich erfolgte Auftragsabschlüsse

Mehrjähriger Managed-Services-Auftrag weltweit im Wert von mehreren Millionen für einen der international führenden Akteure im Pharmabereich

Große US-amerikanische Versicherungsgesellschaft hat LTI als strategischen IT-Partner für sein größtes Programm mit der Modernisierung von Technologien mit der Guidewire-Produktsuite beauftragt

International tätige Unternehmensgruppe im Bereich Finanzdienstleistungen mit Sitz in Europa hat LTI für die Transformation des Nutzererlebnisses in ihren Zweigstellen in Afrika ausgewählt

Führender Entwickler und Hersteller von Massentransportsystem hat LTI für Transformation seiner Tätigkeiten verpflichtet, um die Markteinführungszeiten zu beschleunigen und die internen Prozesse mit S/4 HANA zu digitalisieren

Auswahl durch einen US-amerikanischen Sender für seine firmenweite CRM-Konsolidierung, Entwicklung und Einrichtung der Salesforce-Plattform

Vergabe eines mehrjährigen Auftrags für verwaltete Infrastruktur-Dienste durch ein weltweit tätiges Energieunternehmen

Nordamerikanischer Anbieter von Video-Relais-Diensten hat LTI für seine digitale Transformation ausgewählt, einschließlich des Starts einer modernen, flexiblen Plattform für seine mobilen Anwendungen

Großes Versorgungsunternehmen hat LTI für die Implementierung des SAP CRM 360 Management System verpflichtet, um sein Kundenerlebnis zu verbessern und für erhöhte Transparenz bei der Bearbeitung von Anfragen zu sorgen

Weltweit tätiger Versicherungsmakler hat sich für LTI als digitalen Partner zur Definition seines Fahrplans für die Automatisierung entschieden

Internationaler Pharmariese mit neuem Kundenlogo hat sich für LTI als Partner bei der strategischen Digitalisierung für seine Schritte zur Roboter-Prozessautomatisierung entschieden

Testimonial eines Kunden

"Wir haben uns für LTI als strategischen IT-Partner für die weltweite Entwicklung und Einrichtung des Parts Management System und des Remanufacturing System entschieden. Wir sind beeindruckt von LTIs umfassenden Kenntnissen unserer Branche, der Erfahrung des Unternehmens mit weltweiten Geschäften und seinem starken Fokus auf der Zufriedenheit der Kunden."

Yoshisada Takahashi, Chief Information Innovation Officer (CIO), Leiter der Abteilung Informationsstrategien, Komatsu LTD

Preise und Auszeichnungen

LTI als "Leading IT Service Provider" ("Führender Anbieter von IT-Services") in Gartners "Competitive Landscape: Consulting and System Integration Service Providers for Robotic Process Automation" ausgezeichnet

LTI in ISG Provider Lens für ADM-Dienste der nächsten Generation insgesamt auf dem US-amerikanischen Markt als "Leader" ("führend") ausgezeichnet

für ADM-Dienste der nächsten Generation insgesamt auf dem US-amerikanischen Markt als "Leader" ("führend") ausgezeichnet LTI in Forresters Now Tech: Digital Process Automation Service Providers, drittes Quartal 2018, ausgezeichnet

LTI als "Major Contender" und "Star Performer" in PEAK Matrix Assessment 2018 der Everest Group für Anwendungsservices im internationalen Banking präsentiert

LTI in Forresters Now Tech: Digital Experience Agencies In Asia Pacific, Q3 2018, ausgezeichnet

Im 3Q18 Global ISG Index als einer der "Breakthrough 15 Sourcing Standouts" in Nord- und Südamerika genannt

Sonstige geschäftliche Eckpunkte

Der Verwaltungsrat (Board of Directors) setzte bei der Versammlung am 24. Oktober eine Schlussdividende von 12,5 indischen Rupien pro Stammaktie fest.

LTI hat ein hochmodernes Exzellenzzentrum (Center of Excellence, CoE) in Bengaluru eröffnet, dessen Schwerpunkt auf Innovationen auf Grundlage des Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) liegt. Im CoE sollen die Möglichkeiten transformativer Technologien für internationale Kunden präsentiert werden, inklusive industrieller IoT-Lösungen, die auf der Plattform ThingWorx von PTC entwickelt wurden.

Bezeichnung als offizielles Exzellenzzentrum durch Automation Anywhere für ihre Plattform

LTI hat die Stevie Awards 2018 für gute Arbeitgeber in den Kategorien interne Kommunikation und Mitarbeiterverwaltung erhalten

LTI hat den CIO 100 Award für das Projekt Workplace by Facebook erhalten

LTI wurde für seine CSR-Initiative beim Revival der Kunstform Warli durch unternehmerische Initiativen beim National CSR Summit Awards 2018 als "Best Corporate in Women Empowerment"

*Gartner unterstützt keine Händler, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Rechercheveröffentlichungen dargestellt werden, und rät Technologienutzern nicht, nur die Händler mit den besten Bewertungen oder sonstigen Merkmalen zu nutzen. Die Forschungsarbeiten von Gartner stellen die Meinung der Forschungsabteilung von Gartner dar und dürfen nicht als Tatsachenbericht verstanden werden. Gartner distanziert sich von jeglicher ausdrücklich oder implizit verstandenen Gewährleistung hinsichtlich dieser Recherchen, einschließlich jeglicher Gewährleistung in Bezug auf Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über LTI

LTI (NSE: LTI) ist ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen und verhilft mehr als 300 Kunden zum Erfolg in einer konvergierenden Welt. Wir sind in 30 Ländern tätig und scheuen keinen Aufwand für unsere Kunden. Wir beschleunigen ihre digitale Transformation mit LTIs Mosaic-Plattform und bringen so ihre Arbeit im Bereich mobile Technologien, soziale Medien, Analysen, IoT und Cloud auf den Weg. Unser Unternehmen wurde 1997 als Tochter von Larsen Toubro gegründet. Aufgrund unserer einzigartigen Firmengeschichte verfügen wir über beispiellose praktische Expertise bei der Lösung auch der komplexesten Aufgaben für Firmen in allen Branchen. Jeden Tag ermöglicht es unser Team aus mehr als 25.000 LTI-Mitarbeitern unseren Kunden, die Effektivität ihres Geschäfts- und Technologiebetriebs zu erhöhen und Wert für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu liefern. Weiterführende Information finden Sie unter http://www.Lntinfotech.com, oder folgen Sie uns auf @LTI_Global

Kontaktaufnahme mit LTI

