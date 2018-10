Die Baader Bank hat die Einstufung für ABB nach den Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 24 Franken belassen. Bei Auftragseingängen, Umsatz und operativer Marge habe der Technologiekonzern im dritten Quartal die Schätzungen leicht verfehlt, schrieb Analyst Günther Hollfelder in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung. Die Wortwahl des Ausblicks erscheine in Hinblick auf das Europageschäft etwas vorsichtiger als zuvor./mf/la Datum der Analyse: 25.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0080 2018-10-25/13:45

ISIN: CH0012221716