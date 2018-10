NEW YORK (Dow Jones)--Nach einem abermaligen Absturz der Wall Street am Vortag stehen die Zeichen am Donnerstag auf Erholung. Manche Börsianer sprechen eher von einer Stabilisierung. Zwar deutet der Aktienterminmarkt auf einen freundlichen Handelsbeginn am Kassamarkt hin. Dieser dürfte aber die Vortagesverluste mitnichten kompensieren.

Außerdem zeigt sich an den US-Börsen zuletzt ein Muster, wonach zaghafte Erholungsansätze im frühen Geschäft mit schöner Regelmäßigkeit im Verlauf verpufften. Wie die Börsen in Europa hat nun auch die Wall Street ihre Jahresgewinne vollständig pulverisiert - die Nasdaq liegt erstmals seit zwei Jahren im Korrekturmodus.

Zuletzt hatte die Berichtssaison etliche Enttäuschungen geliefert, allerdings wirken eher die makroökonomischen Bremsklötze. Neben Sorgen über das globale Wachstum fürchten Anleger, dass auch der Wirtschaftsboom in den USA seinen Höhepunkt überschritten haben könnte. Der Wirtschaftsbericht "Beige Book" der US-Notenbank verfestigte trotz dieser Sorgen den Eindruck, dass die Fed ihren Zinserhöhungskurs fortsetzen wird.

Handelskonflikt bleibt zentrale Hürde

Auch im Handelskonflikt zwischen den USA und China scheint es keine Bewegung zu geben. Dazu zielt die Drohung von US-Präsident Donald Trump, Rüstungsbegrenzungen bei Mittelstreckenraketen aufzukündigen, nur vordergründig gegen Russland. Analysten blicken jedoch gen China. Denn die Volksrepublik ist nicht Teil der Abmachungen und rüstet munter auf, was in Washington heftig kritisiert wird. Daher dürften auch diese geopolitischen Spannungen kaum die Bereitschaft zu einem Handels-"Deal" fördern.

Etwas Unterstützung für den Aktienmarkt kommt von den Konjunkturdaten. Die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter sind deutlich besser ausgefallen als vorhergesagt. "Im Blick steht allerdings vor allem der US-Konsum", sagt ein Marktteilnehmer. Sollten von der US-Konsumentenstimmung oder gar vom Konsum selbst Schwächezeichen kommen, werde die Fed das Steuer umlegen, meint er. Die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten trafen die Markterwartungen im Großen und Ganzen.

Tesla verdient endlich Geld

Die Berichtssaison geht derweil in eine neue Runde: Microsoft hat im ersten Geschäftsquartal erneut mit einem rasant wachsenden Cloud-Geschäft gepunktet. Unter dem Strich verdiente der Softwarekonzern mehr als Analysten erwartet hatten. Die Titel ziehen vorbörslich um 2,9 Prozent an.

Um über 10 Prozent haussieren Tesla. Der Elektroautohersteller ist endlich profitabel und wies für sein drittes Quartal überraschend einen Gewinn aus. Analysten hatten weiter mit roten Zahlen gerechnet.

Der Pharmariese Merck & Co hat dank der Medikamente Keytruda und Gardasil Umsatz und Ergebnis im dritten Quartal erhöht und ist auch für das Gesamtjahr optimistischer geworden. Der Kurs steigt um 0,9 Prozent.

Um 3 Prozent klettern American Airlines. Die Fluggesellschaft erfreut Anleger mit einem äußerst positiven Ausblick. Die Erwartungen im abgelaufenen Quartal wurden im Großen und Ganzen erfüllt.

Die Titel des Kurznachrichtendienstes Twitter machen einen Satz um 14,6 Prozent. Die Gesellschaft hat im dritten Quartal deutlich mehr umgesetzt und verdient als vor einem Jahr - trotz sinkender Nutzerzahlen. Allerdings konnte Twitter die Werbeumsätze mit den verbliebenen Nutzern steigern.

Ein Kursdesaster von 18,6 Prozent durch den flauen Ausblick verzeichnen AMD. Der Chipentwickler warnte vor einer Schwäche in seinem Grafikchipgeschäft und einer Verlangsamung der Nachfrage bei seinen Blockchain-Angeboten.

Ford Motor schnitt in der dritten Periode trotz eines Gewinnrückgangs besser ab als erwartet. Überdies bestätigte der Autokonzern seinen Ende Juli gesenkten Ausblick für das Gesamtjahr. Ford-Aktien legen um 4,5 Prozent zu.

Das Kreditkartenunternehmen Visa verdiente in seinem vergangenen Geschäftsquartal mehr als von Analysten erwartet. Der Kurs zieht um 2,5 Prozent an.

Am Devisenmarkt neigt der Dollar etwas zur Schwäche. Der ICE-Dollarindex gibt 0,1 Prozent ab. Der Euro liegt mit 1,1417 Dollar knapp im Plus und reagiert damit nicht auf die jüngsten Beschlüsse der EZB. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat seine Geldpolitik wie erwartet unverändert gelassen. Der Rat bekräftigte seine Erwartung, dass die Nettoanleihekäufe am Jahresende eingestellt werden sollen. Ihre Leitzinsen ließ die EZB konstant.

Der Goldpreis gibt seine Vortagesgewinne auf das höchste Niveau seit Mitte Juli wieder weitgehend ab. Die Feinunze des Edelmetalls verbilligt sich um 0,2 Prozent auf 1.232 Dollar. Das Auslaufen der europäischen Geldflut könnte etwas belasten, heißt es.

Auch wenn das Umfeld für Erdöl fundamental angeschlagen bleibt, profitieren die Rohölpreise von der gestiegenen Risikoneigung - auch dank der guten Wirtschaftsdaten. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuert sich um 0,6 Prozent auf 67,24 Dollar je Fass, die globaler gehandelte Benchmarksorte Brent steigt um 0,8 Prozent auf 76,80 Dollar.

Nach der panikartigen Flucht in den Rentenmarkt am Vortag kommen die Notierungen etwas zurück. Auch hier ist die gestiegene Risikoneigung zu spüren. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen gewinnt daraufhin 3,7 Basispunkte auf 3,14 Prozent.

=== US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,85 1,2 2,84 164,9 5 Jahre 2,98 3,3 2,94 105,2 7 Jahre 3,06 3,4 3,03 81,4 10 Jahre 3,14 3,5 3,10 69,3 30 Jahre 3,36 2,5 3,33 29,0 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:19 Uhr Mi, 17.32 Uhr % YTD EUR/USD 1,1419 +0,19% 1,1414 1,1395 -5,0% EUR/JPY 128,26 +0,35% 127,86 128,09 -5,2% EUR/CHF 1,1403 +0,32% 1,1367 1,1367 -2,6% EUR/GBP 0,8854 +0,09% 0,8843 0,8834 -0,4% USD/JPY 112,34 +0,17% 112,02 112,42 -0,3% GBP/USD 1,2896 +0,10% 1,2908 1,2900 -4,6% Bitcoin BTC/USD 6.474,52 -0,3% 6.477,68 6.497,13 -52,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,26 66,82 +0,7% 0,44 +15,8% Brent/ICE 76,69 76,17 +0,7% 0,52 +20,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.232,20 1.234,60 -0,2% -2,40 -5,4% Silber (Spot) 14,73 14,66 +0,5% +0,07 -13,0% Platin (Spot) 831,85 831,00 +0,1% +0,85 -10,5% Kupfer-Future 2,76 2,76 +0,2% +0,01 -17,6% ===

