München (ots) - Die neue Rate-Woche bei "Wer weiß denn sowas?" wird eine Herausforderung für die Lachmuskeln. Moderator Kai Pflaume hat in seinem erfolgreichen Vorabend-Quiz Comedians und Kabarettisten zu Gast:



Gleich am Montag geht es los mit dem amüsanten Duell zwischen den Komikern Marco Rima und Bernd Stelter, um möglichst viel Geld für ihre Unterstützerinnen und Unterstützer im Publikum zu erspielen. Weiter geht's am Dienstag mit dem geschwisterlichen Duell zwischen Schauspielerin Susanne Uhlen, die im Wettstreit gegen ihren Halbbruder, den Schauspieler Florian Martens, antritt, bevor die Comedians Lisa Feller und Johann König am Mittwoch für witzige Stimmung im Studio sorgen. Am Donnerstag sorgen die Kabarettisten des "Mann, Sieber!"-Teams, Tobias Mann und Christoph Sieber, für jede Menge Lacher. Und am Freitag ermittelt das Team des "Taunuskrimis", Felicitas Woll und Tim Bergmann, an der Seite der Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton.



Um zu gewinnen, müssen die Prominenten auch ausgesprochen praktische Alltagsfragen wie diese richtig beantworten:



Was darf ein Mieter auch ohne Einwilligung des Eigentümers kurzzeitig vor seiner Wohnungstür im Treppenhaus abstellen? a) nasse Schuhe b) kaputtes Fahrrad c) eingetopfte Pflanzen



Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.



"Wer weiß denn sowas?" gibt es jetzt auch als Buch, und das ist ähnlich erfolgreich wie das unterhaltsame Wissensquiz im Ersten: Gleich zum Start konnte es sich auf der SPIEGEL-Bestsellerliste (Taschenbuch Sachbuch) platzieren.



Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 29. Oktober bis 2. November 2018 im Überblick: Montag, 29. Oktober - die Komiker Marco Rima und Bernd Stelter Dienstag, 30. Oktober - die Schauspieler Susanne Uhlen und Florian Martens Mittwoch, 31. Oktober - die Komiker Lisa Feller und Johann König Donnerstag, 1. November - die Kabarettisten Tobias Mann und Christoph Sieber Freitag, 2. November - die Schauspieler Felicitas Woll und Tim Bergmann



"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.



"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas



Fotos über www.ard-foto.de



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.de



bibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbH Tel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.de