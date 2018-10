Schanghai (ots/PRNewswire) - George Zhao, Präsident von Honor, hielt heute seinen ersten TEDx Talk im Caohejing Park, Schanghai. In seiner Rede teilte er seine Vision über Perfektion und technologische Innovation. Zhao enthüllte auch, wie Honor weltweiten Erfolg erzielte, indem das Unternehmen in vier aufeinanderfolgenden Jahren die erste online vermarktete Smartphone-Marke in China wurde.



Beim TEDx CaohejingParkSalon erklärte Zhao einem jungen Publikum aus aufstrebenden Unternehmern: "Im Jahr 2015 reiste ich in mein Heimatland, um Honor zu leiten. Obwohl ich damals nur B2B-Erfahrung hatte, wusste ich, dass ich nur eine Option hatte - Honor erfolgreich zu machen. In den letzten Jahren, in einer Umgebung geprägt von "Kühne Technologie, unbegrenzte Innovationen", hat Honor nie aufgehört, seine Technologie oder die Qualität seiner Produkte zu verbessern und seine Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Innovation, Qualität und Service waren stets unsere obersten Prioritäten und werden es immer sein. Dank der kontinuierlichen Erforschung dieser drei Bereiche wird unser "Honor Magic 2", das nächste Woche offiziell in Peking vorgestellt werden wird, Smartphones auf eine gänzlich neue Ebene heben. Wir glauben, dass ein Unternehmen sich nur über den Rest erheben und relevant bleiben kann, wenn es das beste Produkt mit der ultimativen Benutzererfahrung bietet."



"Als die am schnellsten wachsende Mobiltelefon-Marke verfolgt Honor bei der Ausarbeitung von Strategien nie einen opportunistischen Ansatz. Im Jahr 2015 bestand Honor darauf, seine Ressourcen zu vereinen, um die beste Produkt- und Servicequalität zu liefern, anstatt auf den 'Impuls des Moments' zu vertrauen. Im Jahr 2016, als der weltweite Smartphone-Markt einen starken Rückgang erlitt, hielt Honor durch und hielt an seiner Vision fest. Im Jahr 2017, als die Branche bezüglich ihrer Aussichten skeptisch war, bestand Honor darauf, dass seine Unternehmen ihre Vision auf die Zukunft ausgerichtet hielten und die Dynamik förderten. Im Jahr 2018 erlitt der Smartphone-Markt einen schweren Einbruch, aber Honor segelte durch den Sturm. Das Unternehmen verzeichnete nicht nur ein positives Umsatzwachstum, es blieb auch Chinas erste online vermarktete Smartphone-Marke des Jahres", fügte er hinzu.



Als eine führende online vermarktete Smartphone-Marke ermutigt Honor junge Menschen jeden Tag, ihre Lebensträume zu erreichen und sich selbst stets treu zu bleiben, mit einem Engagement für Innovation, das das Leben der Menschen verändert. Das Ziel des heutigen TEDx Talk war, diese Leidenschaft und dieses Vertrauen direkt mit jungen Menschen zu teilen und ihnen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen und die Welt zu verändern.



Dadurch, dass sie Menschen ermächtigt, die Zukunft vorherzusehen, war die künstliche Intelligenz (KI) stets eine wichtige strategische Technologie für Honor. Lange bevor die Branche die Bedeutung der KI erfasste, hatte Honor bereits stark in KI-Forschung und -Entwicklung investiert und ein KI-Ökosystem aufgebaut.



Zhao begann seine Karriere bei Huawei im Jahr 1998 und arbeitete 20 Jahre lang in China und der ganzen Welt für das Unternehmen. Diese Erfahrung verlieh ihm einen großen Einblick darin, wie wir Technologie in unserem Alltag verwenden und wie sie unser Leben zum Besseren verändern kann. Als Präsident von Honor ist er für die gesamte Geschäftsführung und das Wachstum der Marke Honor verantwortlich.



TEDx ist ein Programm, das lokale und selbst organisierte Events bietet, die Menschen zusammenbringen, um Erfahrungen des Typs TED (Technologie, Entertainment, Design) zu teilen und wertvolle Ideen zu verbreiten. Jedes Jahr lädt der TEDx CaohejingParkSalon in Schanghai vielfältige und erfahrene Führungskräfte ein, um mit Jungunternehmern zu sprechen und Ideen auszutauschen.



Honor ist eine führende, über das Internet vermarktete Smartphone-Marke. Ganz im Sinne ihres Leitspruchs "For the Brave" (Für die Mutigen) zielt die Marke darauf ab, den Bedürfnissen der Digital Natives durch ihre für das Internet optimierten Produkte gerecht zu werden, die ein überragendes Benutzererlebnis bieten, dazu anregen, aktiv zu werden, die Kreativität fördern und junge Menschen zur Verwirklichung ihrer Träume anspornen. Damit stellt Honor seinen eigenen Mut unter Beweis, die Dinge anders anzupacken und die erforderlichen Schritte zu unternehmen, um den Kunden die neuesten Technologien und Innovationen zugänglich zu machen.



