Die US-Bank JPMorgan hat Continental nach Aussagen von Finanzchef Wolfgang Schäfer zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 184 Euro belassen. Der vom Autozulieferer und Reifenhersteller erwartete Umsatz liege nun mit 10,8 Milliarden Euro am unteren Ende der Unternehmensprognose, während das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) mit 770 Millionen Euro sich über den bisherigen Unternehmenserwartungen bewege, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Asumendi hatte beim bereinigten Ebit allerdings bislang 805 Millionen Euro auf der Rechung. Somit dürfte die bereinigte Ebit-Marge bei 7,1 Prozent liegen verglichen mit seiner Schätzung von 7,5 Prozent./ajx/bek Datum der Analyse: 25.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

