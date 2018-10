Campbell, Kalifornien (ots/PRNewswire) -



PLM-Marktführer startet eine 3-Städte-Roadshow durch Indien



Centric Software freut sich, den Markteintritt in Indien bekannt zu geben und bietet seine marktführende Product Lifecycle Management (PLM)-Lösungen für lokale Fashion-, Retail- und Konsumgüterunternehmen an.



Centric Software bietet innovativste Enterprise Lösungen für Unternehmen aus den Bereichen Fashion, Retail, Schuhe, Outdoor, Luxusartikel und Konsumgüter, mit denen diese Unternehmen die strategischen und operativen Ziele ihrer digitalen Transformation erreichen können.



PLM ist die Backbone-Technologie für digitale Transformationsinitiativen, die sowohl das Businesswachstum als auch die Agilität und Innovation fördern. PLM ist heute ein Muss für Brands und Retailer und bildet die Grundlage für Produktdesign und -entwicklung vom Konzept bis hin zur Marktreife. Es ist entscheidend für das Wachstum im wettbewerbsintensiven globalen Markt, da es Abläufe verschlankt und ein schnelleres Time-to-Market innovativer Produkte ermöglicht.



"Das Kaufverhalten hat sich überall auf der Welt verändert. Die Konsumenten erwarten jedes Jahr mehr Kollektionen mit mehr neuen Produkten für jede Saison. Gleichzeitig hat sich der Wettbewerb durch viele neue Brands und Retailer verschärft, und Konsumenten haben heute mehr Auswahl als je zuvor", erklärt Fabrice Canonge, Vice President Global Sales bei Centric Software. "In Indien gibt es mehrere Tausend regionale und internationale Brands und Retailer. Unternehmen müssen also immer schneller noch innovativere Produkte anbieten. Eine rasche Markteinführung, Marktnähe und ein echtes kollaboratives Sourcing sind der Schlüssel zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit."



Centric PLM löst all diese Herausforderungen und kann noch weitaus mehr. Die PLM-Software ist intuitiv, konfigurierbar, leicht zu bedienen, mobil und cloud-basiert und eignet sich für Unternehmen aller Größen. Centric PLM vereint die besten Innovationen aus dem Silicon Valley und die Best Practices der Branche. Die Lösung ist schnell einsatzbereit und bietet eine "Single-Version-of-the-Truth" für Planungs-, Design-, Entwicklungs-, Sourcing-, Produktions- und Retail-Teams.



Centric Software feiert gemeinsam mit Simbus Technologies den Launch von Centric PLM in Indien. Die "PLM Revolution Roundtable Series" finden am 28. November in Delhi, am 30. November in Mumbai und am 4. Dezember in Bangalore statt.



Simbus Technologies ist ein international tätiges Consulting- und Lösungsunternehmen, das dem Retail und der Fashionbranche durch innovative Technologien zur Modernisierung und Transformation von Produktdesign, -herstellung und -unterstützung im Zeitalter des digitalen Wandels zur Seite steht.



"Wir von Simbus freuen uns sehr, Centric bei den Einführungsveranstaltungen in Indien begleiten zu dürfen. Die Roadshow führt uns durch drei indische Städte und stellt das weltweit führende Centric PLM von Centric Software für den schnell wachsenden indischen Konsumgüter- und Retailmarkt vor, damit die Unternehmen vor Ort ihre Produktinnovationsprozesse digital umsetzen können. Die Teilnehmer der Roadshow erfahren, wie über 675 renommierte Fashion- und Retailbrands die Leistungsfähigkeit von Centric PLM nutzen, um agiler zu werden und innovativere Produkte schneller auf den Markt zu bringen und so das internationale Businesswachstum voranzutreiben", so Krishna Kumar, Managing Director von Simbus Technologies.



Im Rahmen von Live-Demos werden die cloud-basierte PLM-Plattform von Centric Software, über 15 mobile Apps für PLM und die Centric Visual Innovation Platform (CVIP) für Touchscreen-Geräte vorgestellt, die die Innovationen in rund 700 Unternehmen rund um den Globus vorantreiben.



"Wir freuen uns sehr, dass wir nun auch im indischen Markt vertreten sind", sagt Chris Groves, President und CEO von Centric Software. Bekleidungs- und Retailunternehmen stehen vor komplexen Herausforderungen, die mit den richtigen PLM-Innovationen und -Partnern leicht bewältigt werden können. Eine moderne und agile PLM-Lösung ist wichtig, um digitale Transformationsstrategien voranzutreiben, die im modernen und wettbewerbsintensiven Retailmarkt so wichtig sind."



Simbus Technologies ist ein weltweit tätiges Consulting- und Lösungsunternehmen, das den Retail und die Fashionbranche dabei unterstützt, neue Kundenerfahrungen zu schaffen, die dem modernen Zeitalter mit seinen komplexen Anforderungen entsprechen. Durch innovative Technologien zur Modernisierung und Transformation von Produktdesign, -herstellung und -unterstützung stehen wir unseren Kunden beim digitalen Wandel kompetent zur Seite. Simbus Technologies blickt auf mehrere Jahrzehnte Branchenerfahrung zurück und verfügt über ein umfassendes technologisches Know-how. Dadurch kann das Unternehmen bahnbrechende Lösungen für Product Lifecycle Management (PLM), 3D Apparel Design, Merchandise Planung, Business Intelligence und Geschäftsanalytik anbieten, die Kunden dabei helfen, in einer dynamischen und sich ständig weiterentwickelnden Retail- und Fashionindustrie erfolgreich zu agieren.



Ausgehend von der Hauptgeschäftsstelle im Silicon Valley und mit Zweigstellen in Hauptstädten rund um den Globus bietet Centric Software den führenden Namen aus den Bereichen Fashion, Retail, Schuhe, Luxus- und Outdoor-Artikel, Sport und Konsumgüter eine Plattform für die digitale Transformation. Centric Visual Innovation Platform (VIP) ist eine Reihe von visuellen, vollständig digitalen Interfaces, die für Touchscreen-Geräte wie iPad und iPhone und für großformatige Touchscreens konzipiert sind. Centric VIP, die echte Revolution für Entscheidungsfindung und die Automatisierung der Ausführung, reduziert das Time-to-Market beträchtlich und verbessert die Reaktionsfähigkeit angesichts neuer Trends. Das Aushängeschild des Unternehmens, die Product-Lifecycle-Management-Plattform (PLM) Centric 8, bietet professionelle Funktionen für Merchandiseplanung, Produktentwicklung, Sourcing, Businessplanung sowie Qualitäts- und Forderungsmanagement, die speziell auf schnelllebige Verbraucherbranchen zugeschnitten sind. Centric SMB-Lösungen stellen umfassende PLM-Lösungen auf Grundlage innovativer Technologien und über die Jahre angesammelter Kenntnisse des Unternehmens für kleine Firmen bereit.



Centric Software hat bereits verschiedene Branchenauszeichnungen erhalten, darunter den "Frost & Sullivan Product Leadership Award in Retail, Fashion, and Consumer GoodsPLM" im Jahr 2018 und den "Frost & Sullivan's Global Retail, Fashion, and Apparel PLM Product Differentiation Excellence Award" im Jahre 2016 und 2012. In den Jahren 2013, 2015 und 2016 war Centric auf der Liste der Global-Top-100 von Red Herring.



