Lockheed Martin beliefert künftig die belgische Luftwaffe mit Kampfjets. Damit sticht der US-Rüstungskonzern den "Eurofighter" von Airbus aus.

Belgien gibt bei der Erneuerung seiner Luftwaffe dem US-Rüstungskonzern Lockheed-Martin den Vorzug vor Airbus. Das US-Angebot habe in allen sieben Kriterien vorn gelegen, die der Regierung wichtig gewesen seien, sagte Verteidigungsminister Steven Vandeput am Donnerstag in Brüssel.

Damit hat der von Großbritannien, ...

