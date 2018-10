Hannover (www.anleihencheck.de) - In geldpolitischer Hinsicht war die heutige Sitzung des EZB-Rats eher langweilig, so die Analysten der Nord LB.Es habe keine neuen Projektionen und derzeit auch keinen direkten Anlass gegeben, etwas am Fahrplan bzw. der Forward Guidance ändern zu müssen. Die Dezember-Sitzung dürfte diesbezüglich schon interessanter werden. Änderungen am Wortlaut seien spätestens dann fällig. Zudem würden auf der letzten Sitzung des Jahres neue Projektionen vorgestellt, welche unter Umständen eine leicht angepasste Argumentation rechtfertigen könnten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...