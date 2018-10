MAN SE: Power-Engineering-Geschäft der MAN SE wird an eine Konzerngesellschaft der Volkswagen AG veräußert DGAP-Ad-hoc: MAN SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Unternehmensrestrukturierung MAN SE: Power-Engineering-Geschäft der MAN SE wird an eine Konzerngesellschaft der Volkswagen AG veräußert 25.10.2018 / 18:27 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Im Zusammenhang mit der Herstellung der Kapitalmarktfähigkeit der TRATON AG haben sich heute die Volkswagen AG und die TRATON AG mit Zustimmung ihrer jeweiligen Gremien über den Verkauf der 76-prozentigen Beteiligung der MAN SE an der börsennotierten Renk Aktiengesellschaft und der 100-prozentigen Beteiligung der MAN SE an der MAN Energy Solutions SE an eine Konzerngesellschaft der Volkswagen AG geeinigt. Der Kaufpreis soll dem voraussichtlichen IFRS-Eigenkapital-Buchwert der Beteiligungen zum 31.12.2018 von ca. EUR 1,85 Mrd. bis rund EUR 2,05 Mrd. entsprechen. Ferner wird die mittelbare 100-prozentige Beteiligung der MAN SE an der MAN Energy Solutions USA, Inc. an eine Konzerngesellschaft der Volkswagen AG zu einem Kaufpreis von ca. USD 99 Mio. verkauft und übertragen. Die übertragenen Gesellschaften bilden den Geschäftsbereich Power-Engineering des MAN-Konzerns. Die Veräußerung soll zum Jahresende 2018 vollzogen werden. Mit dieser Transaktion wird die TRATON AG zur Führungsgesellschaft eines reinen Truck & Bus-Konzerns. München, den 25. Oktober 2018 MAN SE Der Vorstand 25.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MAN SE Dachauer Str. 641 80995 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 360 98-334 Fax: +49 (0)89 360 98-572 E-Mail: investor.relations@man.eu Internet: www.corporate.man.eu ISIN: DE0005937007, DE0005937031 WKN: 593700, 593703 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (General Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 737951 25.10.2018 CET/CEST ISIN DE0005937007 DE0005937031 AXC0361 2018-10-25/18:27