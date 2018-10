Die Sparkassen diskutieren mal wieder eine große Landesbanken-Fusion. Zwar sind die Pläne nach dem Verkauf der HSH etwas realistischer geworden, es dürfte aber lange dauern, bis aus dem Wunsch auch Wirklichkeit wird.

Schon lange schielen die Sparkassen neidisch auf ihre Kollegen bei den Genossenschaftsbanken. Die haben mit der DZ Bank etwas, was die Sparkassen auch bräuchten, zu dem sie sich aber bisher nie durchringen konnten: ein zentrales Institut, in dem sie alle Kräfte bündeln. Nun aber nehmen die Sparkassen einen neuen Anlauf für ein eigenes Zentralinstitut. Sie werkeln an einem Zusammenschluss von den Landesbanken Nord/LB, Helaba und LBBW mit der Fondstochter Deka und dem Immobilienfinanzierer Berlin Hyp. Darüber berichtete zunächst das "Handelsblatt".

Ein Sparkassenmanager bestätigte gegenüber der WirtschaftsWoche, dass die Überlegungen für so einen Zusammenschluss in den Sparkassen-Gremien vorgestellt worden seien. Zuvor sei bereits mit den einzelnen Landesbanken gesprochen worden. "Bisher ist nichts konkret", sagt der Insider. Die Pläne vorgestellt habe Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis, der sei auch die treibende Kraft hinter den Überlegungen. Schleweis hat wegen der niedrigen Zinsen und des steigenden Regulierungsaufwands wiederholt einen Umbau des Sparkassenlagers gefordert. "Unsere Strukturen sind ...

