Neuer Studie zufolge erzielen Unternehmen, die mit Design überzeugen, im Branchenvergleich eine doppelt so schnelle Steigerung der Umsätze und Aktionärsrenditen

McKinsey Company, die vertrauenswürdige Unternehmensberatung zahlreicher weltweit einflussreicher Firmen und Institutionen, hat heute ihre erste Studie über den wirtschaftlichen Wert von Design veröffentlicht. Nach der Verfolgung der Designpraktiken von 300 börsennotierten Unternehmen in verschiedenen Ländern und Branchen über einen Zeitraum von fünf Jahren hat die Studie von McKinsey auf weltweit einmalige Weise den finanziellen Wert von Design äußerst präzise mit dem Geschäft in Verbindung gebracht.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181025005849/de/

Der Studie von McKinsey zufolge besteht ein Zusammengang zwischen Best Practices im Design und der finanzieller Leistungsfähigkeit. Jedes Unternehmen erhielt eine einzelne Messgröße für seine Designleistung: den "McKinsey Design Index (MDI)"-Wert, der auf Hunderten von Designaktionen beruhte, die durchgeführt worden waren. Die Unternehmen, die im obersten Viertel des MDI lagen, verzeichneten im Branchenvergleich eine doppelt so schnelle Steigerung der Umsätze und Aktionärsrenditen auf Jahresbasis. Über einen Zeitraum von fünf Jahren führte dies zu einem um 32 Prozentpunkte höheren Umsatzwachstum und 56 Prozentpunkte höheren Wachstum der Aktionärsrendite im Vergleichsumfeld.

Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen erzielten kontinuierlich finanzielle Vorteile durch gutes Design: vom Retail-Bankgeschäft über Medizinprodukte bis hin zu Konsumgütern. Unternehmen, die ihre Designkompetenz verbessern, könnten folglich auch ihre finanzielle Leistungsfähigkeit steigern, unabhängig davon, ob sie physische Produkte, digitale Anwendungen, Dienstleistungen, Erlebnisse oder eine Kombination dieser Dinge anbieten.

Gemäß der Studie von McKinsey waren die Unterschiede in der Steigerung der Aktionärsrendite und des Umsatzes zwischen den im vierten, dritten und zweiten Viertel des MDI liegenden Unternehmen marginal. Unternehmen im obersten Viertel, deren Designleistung sich deutlich vom Wettbewerb abhob, wurden vom Markt überproportional honoriert.

Um zu einem besseren Verständnis der Designaktionen zu gelangen, die den Geschäftswert freisetzen, hat McKinsey mehr als 2 Millionen Finanzdaten gesammelt und über 110.000 Designaktionen erfasst. McKinsey hat mit seiner Analyse die Designaktionen ermittelt, die die stärkste Korrelation mit der gesteigerten finanziellen Leistungsfähigkeit aufwiesen, und diese in vier Gruppen von Designaktionen zusammengefasst.

"Mehr als ein Gefühl" verknüpft die Designanalyse mit der Vorstandebene und den höchsten Führungskräften, "Mehr als ein Produkt" rückt das Kundenerlebnis in den Mittelpunkt, "Mehr als eine Abteilung" überträgt nicht allein der Designabteilung, sondern jedem Mitarbeiter die Verantwortung für das Design, und "Mehr als eine Phase" legt den Schwerpunkt auf designorientiertes Wiederholen, Testen und Lernen. Um finanzielle Vorteile zu erzielen, müssen die Unternehmen in allen vier Aktionsbereichen erfolgreich sein.

"Als CEO eines Unternehmens ist es relativ einfach, Beispiele für einzelne Produkte oder Dienstleistungen anzuführen, mit denen eine außergewöhnliche Wertschöpfung gelungen ist", sagte Ben Sheppard, Partner, McKinsey Company, London. "Es ist für Unternehmen in der Regel jedoch schwierig, kontinuierlich gleichbleibend gute Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen. Dieser Studie zufolge gibt es vier Gruppen von Designaktionen, die Führungskräfte durchführen können, um die Chancen ihres Unternehmens zu maximieren, Produkte und Dienstleistungen zu entwerfen, die Kunden begeistern, sich von der Masse abheben und das Wachstum vorantreiben."

Die Endergebnisse der Erhebung legen nahe, dass es für Führungskräfte keine Option mehr sein kann, Design als Luxus zu betrachten. Während Design früher weitgehend als eine Möglichkeit zur Steigerung der Attraktivität von Produkten angesehen wurde, ist daraus inzwischen eine Denkweise entstanden: ein von dem Wunsch getriebener kreativer Prozess, die Bedürfnisse der Verbraucher besser zu verstehen und zu erfüllen. Der McKinsey Design Index ist ein Spiegel dieser Überzeugungen und betont die Stärke guten Designs und die Schwierigkeiten für viele Unternehmen, hier erfolgreich zu sein.

Im November wird eine Online-Version der Erhebung zum McKinsey Design Index für Unternehmen zur Verfügung gestellt, damit sie sich selbst bewerten und erkennen können, wo ihre Designstärken und -möglichkeiten liegen und welcher Wert sich mit weiteren Verbesserungen erzielen lässt.

Die "Business Value of Design"-Studie von McKinsey steht unter folgendem Link zum Download zur Verfügung: www.mckinsey.com/valueofdesign

Über McKinsey Company

McKinsey Company ist eine weltweit tätige Managementberatung, die sich der Aufgabe verschrieben hat, Institutionen im privaten, öffentlichen und sozialen Sektor zu nachhaltigem Erfolg zu verhelfen. Seit 90 Jahren ist es unser vorrangiges Ziel, unsere Kunden als externer Berater des Vertrauens zu begleiten. Mit Beratern in über 120 Städten in mehr als 60 Ländern für alle Branchen und Funktionen unterstützen wir unseren Kunden in aller Welt mit beispielloser Expertise. Wir arbeiten eng mit Teams aller Unternehmensebenen zusammen, um erfolgreiche Strategien zu entwickeln, für Veränderungen zu mobilisieren, Kompetenzen aufzubauen und eine erfolgreiche Umsetzung zu fördern.

Über McKinsey Design

McKinsey Design fördert das Kundenwachstum mithilfe wegweisender Produkte, Dienstleistungen, Kundenerlebnisse und designorientierter Innovation. Unser Ansatz ist multidisziplinär und kombiniert bahnbrechende Kreativität mit der analytischen Strenge von McKinsey, um mit großer Intensität und Geschwindigkeit Innovationen im privaten, öffentlichen und sozialen Sektor herbeizuführen. McKinsey Design bietet das Wissen und die Erfahrung von mehr als 350 erstklassigen Designern von LUNAR Design, Veryday und den eigenen digitalen Laboren von McKinsey. Wir sind eine vielfältige Gemeinschaft von Denkern und Innovatoren aus dem Design, die sich leidenschaftlich dafür einsetzen, Einblicke und Kompetenzen aus der Designwelt in den Mittelpunkt von geschäftlichen Entscheidungen, Einflüssen und Ergebnissen zu stellen.

