NAVEX Global, das führende Dienstleistungsunternehmen für Ethik- und Compliance-Software, meldete heute die Eröffnung einer neuen Dateneinrichtung in Frankfurt, Deutschland, um seine derzeitige Führungsstellung auf dem Gebiet des Datenschutzes für Ethik- und Compliance-Software auch zukünftig zu sichern. Durch den Standort Frankfurt fällt das Datenmanagement von NAVEX Global in einen gerichtlichen Zuständigkeitsbereich, der als einer der eindeutigsten in Bezug auf globale Datenschutzstandards gilt. Der neue Standort ergänzt außerdem den bereits vorhandenen Unternehmensbereich für Daten-Backup in Amsterdam.

"Datenschutz war von Anfang an ein Grundpfeiler der Lösungen von NAVEX Global", so Bob Conlin, President und CEO von NAVEX Global. "Aufgrund unserer Führungsstellung befinden wir uns immer auf der Suche nach Möglichkeiten für Investitionen in die richtige Infrastruktur, um Organisationen Unterstützung zu bieten, die sich nicht nur der Rendite bewusst sind, die durch eine ethische Unternehmenskultur erzielt werden kann, sondern auch um die Bedeutung der diesbezüglich richtigen Vorgehensweise wissen."

Zusammen mit NAVEX Globals kürzlich erweiterter Niederlassung in London, seinem europäischen Kompetenzzentrum in Lissabon sowie der mehrheitlichen Rekapitalisierung durch die führende internationale Investmentfirma BC Partners in London trägt der neue Daten- und Serverbetrieb in Deutschland weiter zur globalen Reichweite sowie regionalen Differenziertheit von NAVEX Global bei.

Die SaaS-Plattform von NAVEX Global bietet als führende Komponente des Ökosystems von Ethik- und Compliance-Software eine Konfigurierbarkeit, die eine Anpassung an spezifische nationale und regionale Datenschutz-Standards entsprechend ihrer weiteren Entwicklung ermöglicht. Aufgrund der umfassenden Geschäftstätigkeiten in der EU können Mitarbeiter ein Störfallmanagementsystem und ein erweitertes Lösungsportfolio nutzen, das eine effektive Datenverarbeitung gemäß der Datenschutz-Grundverordnung und sämtlichen relevanten Standards gestattet.

"So wie globale Ethik- und Compliance-Standards weiterhin reifen, gewinnt das Konzept eines Ethik- und Compliance-Ökosystems, das auf solidem Datenschutz fußt, an Boden", so Conlin. "Wir sind stolz darauf, auf diesem Gebiet als Vorreiter zu gelten. Wir möchten unseren Kunden Beifall spenden, die schon vor langer Zeit die Vorteile einer intelligenteren Verwaltung globalen Datenschutzes erkannt haben, und beobachten mit Freude, wie sich uns nun auch andere innerhalb und außerhalb Europas anschließen."

Über NAVEX Global

Die umfassende Suite für Ethik- und Compliance-Software, Content und Dienstleistungen von NAVEX Global hilft Organisationen, ihre Mitarbeiter, ihren Ruf und ihr Ergebnis zu schützen. Unsere Lösungen, auf die 95 der FORTUNE 100-Unternehmen sowie über 13.000 Kunden vertrauen, berufen sich auf die größte Ethik- und Compliance-Community der Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.navexglobal.com

