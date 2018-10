Zürich (ots) - Der Lieferant «adidas» hat die Migros informiert,

dass Bademode für Kinder zurückgerufen werden muss, welche in den

«SportXX»-Filialen erhältlich war. Bei der Kinder-Produktelinie

«Infinitex 3 Stripes» können sich die Streifen lösen. Als Folge

könnten Kinder sich verheddern. Verletzungen sind bis jetzt jedoch

nicht bekannt.



Es betrifft die Produkte mit folgenden Artikelnummern und

Eckdaten:



Name: adidas Infinitex 3 Stripes Bademode für Kinder, «Made in

Tunisia»

adidas Artikelnummern: BP9522, BP9513, CV3650

Grössen: 116 - 176

Farbe: verschiedene

Mangel: Streifen an der Seite können sich bei Kontakt mit Wasser

lösen

Folge: Kind kann hängen bleiben, sich verheddern.



Kundinnen und Kunden, die die betreffenden Produkte eingekauft

haben, können diese in eine SportXX-Filiale zurück zu bringen. Der

Kaufpreis wird zurückerstattet.



Für weitere Auskünfte können Sie den Kundenservice von adidas

kontaktieren: +41800001686



Ein druckfähiges Produktfoto kann unter folgendem Link

heruntergeladen werden:



http://media.migros.ch/images/2018/infinitex_hose.jpg

http://media.migros.ch/images/2018/infinitex_kleid.jpg



Kontakt:

Weitere Informationen für Kunden:

M-Infoline: Tel. 0800 84 08 48



Weitere Informationen für Journalisten:

Patrick Stöpper, Mediensprecher MGB, Tel. +41 58 570 38 27,

patrick.stoepper@mgb.ch



