Am Mittwoch fiel die Infineon-Aktie im Tagesverlauf auf 16,28 Euro zurück. Der Wert hat damit ausgehend von seinem am 15. Juni bei 25,76 Euro erreichten Hoch fast zehn Euro verloren. Man kann den Verkäufern deshalb in diesen Tagen manches vorwerfen, nur nicht, dass sie halbe Arbeit geleistet hätten.

Das Tief vom 11. Oktober bei 17,48 Euro wurde durch diese Bewegung noch einmal deutlich unterschritten, und obwohl der kurzfristige Trend sehr steil ist, konnte er von den Bullen noch nicht wieder ... (Dr. Bernd Heim)

