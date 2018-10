Bayer fällt und fällt. Der Wert macht auf verschiedenste Analysten keinen guten Eindruck mehr. Es sieht so aus, als würde die Aktie auf dem Weg bis zu 50 Euro nichts und niemand mehr bremsen können, so die charttechnischen Experten und auch die fundamentalen Analysten. In den kommenden Wochen sollten sich die Verhältnisse nicht mehr grundlegend ändern.

Denn: Der charttechnische Abwärtstrend ist nicht mehr zu übersehen, heißt es. Es gibt keine Untergrenze, an der dieser Verfall derzeit noch ... (Frank Holbaum)

