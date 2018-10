Tesla konnte am Donnerstag einen Befreiungsschlag feiern und ein Achtungszeichen setzen. Es ging zeitweise um mehr als 8 % nach oben. An einzelnen Börsen wie in Stuttgart konnte sogar ein Plus in Höhe von über 10 % verbucht werden. Dies sind starke Signale, meinen die Beobachter, da der Wert an sich im charttechnischen Abwärtstrend zu verorten war, der sich jetzt wieder auflöst.

Denn: Nun gilt es nach diesem Hammer, die nächsten Hürden in Höhe von 280 Euro und dann 300 Euro möglichst schnell ... (Frank Holbaum)

