Wirecard ist am Donnerstag leicht gestiegen. Damit kristallisiert sich heraus, was der Wert bereits in den vergangenen Sitzungen angedeutet hat: Die Abwärtsfahrt könnte vorbei sein, auch wenn die Schwankungen noch immer immens sind. Insgesamt, bezogen auf die längerfristige Sicht, hat der Wert den Aufwärtstrend noch immer nicht verlassen.

Charttechniker würden erst dann nervös werden, wenn die Kurse auf weniger als 150 Euro oder gar 145 Euro sinken. Aktuell sind die Unterstützungen etwa in ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...