Die Krankenkassen haben Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) aufgefordert, den Rückruf von fehlerhaften Medikamenten besser zu regeln. Es bestehe "gesetzgeberischer Handlungsbedarf", schreibt der Vizechef des Spitzenverbands der gesetzlichen Kassen (GKV), Johann-Magnus von Stackelberg, in einem Brief an den Minister, über den die Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagsausgaben) berichten.

Konkret verlangten die Kassen, dass Patienten besser informiert werden, in der Apotheke problemlos ein anderes Arzneimittel bekommen und die Kosten für den Rückruf von den Herstellern getragen werden, berichten die Zeitungen weiter. Anlass für die Forderung ist der in diesem Sommer zurückgerufene Wirkstoff Valsartan, der in blutdrucksenkenden Medikamenten enthalten ist. Bei der Herstellung in China hatte es Verunreinigungen mit einem vermutlich krebserregenden Stoff gegeben. Zehntausende von Patienten in Deutschland waren betroffen.