Der Goldpreis ist in diesem Jahr gesunken, was für die Goldminen-Unternehmen Gegenwind bedeutet. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum Investoren sich mit Streaming- und Royalty-Unternehmen wie Royal Gold (WKN:885652), Franco Nevada Corporation (WKN:A0M8PX) und Wheaton Precious Metals (WKN:A2DRBP) befassen sollten. Sie haben ein ganz anderes Geschäftsmodell, das gerade in schwierigen Zeiten seine Stärke zeigt. Was ist Streaming überhaupt? Bergbauunternehmen müssen erst einmal einen Goldvorrat finden, eine Mine bauen, das Gold ausgraben und dann, wenn der Goldvorrat erschöpft ist, die Mine wieder schließen. Im Allgemeinen ist das ein komplizierter, gefährlicher und kostspieliger Prozess. Streaming-Unternehmen sind ein wichtiges Glied im Gold-Bergbau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...