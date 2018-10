Auf der A 9 zwischen Droyßig und Naumburg ist am Donnerstagabend eine Person ums Leben gekommen. Die Polizei in Halle (Saale) teilte in der Nacht mit, aus bisher ungeklärter Ursache sein kurz vor 22 Uhr ein Renault in Fahrtrichtung Berlin verunglückt, der Insasse sei aus dem Wagen geschleudert worden.

Die Person sei noch am Unfallort verstorben. "Nach bisherigem Ermittlungsstand waren keine weiteren Fahrzeuge an dem Verkehrsunfall beteiligt", sagte ein Polizeisprecher. Die A 9 wurde in Richtung Berlin für mehrere Stunden gesperrt.