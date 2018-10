Strategie kombiniert Versicherung und Finanzkraft mit der Expertise von Technologieunternehmen

HSB Group, Inc. (HSB), Teil der Munich Re, gab heute den Abschluss der Übernahme von relayr, Inc. bekannt, einem globalen Technologieunternehmen für Industrial Internet of Things (IIoT).

HSB erwarb 100 Prozent der relayr-Aktien und -Beteiligungen für 251,7 Millionen US-Dollar in bar nach Berücksichtigung der bisherigen 15,51 Prozent Minderheitsanteile von HSB an dem Unternehmen. Die Transaktion wurde durch eine Kapitaleinlage der Munich Re finanziert.

relayr bietet IoT-Middleware, kundenspezifische Software und Beratung zur Unterstützung der digitalen Transformation von Industrie- und mittelständischen Handelsunternehmen. Die Kombination von relayrs maßgeschneiderten IoT Business Outcome-Lösungen, unterstützt durch die finanzielle Sicherheit von Munich Re und HSB, wird das Wachstum von relayr ankurbeln.

"Es gibt enorme Möglichkeiten, neue Versicherungs- und andere Finanzprodukte zu entwickeln, die Industrie- und Handelsunternehmen, die erhebliche Investitionen in das IoT tätigen wollen, Sicherheit bieten", sagte Greg Barats, President und Chief Executive Officer von HSB. "Diese Übernahme ermöglicht es relayr, eine einzigartige Kombination aus IoT-Beratung und Software mit der finanziellen Absicherung einer Garantie anzubieten."

relayr wird an Barats berichten, der auch Global Lead für das IoT-Geschäft von Munich Re ist. Die Übernahme stärkt und erweitert die Technologiekompetenz von HSB und Munich Re, um der wachsenden Nachfrage nach IoT-Lösungen im gewerblichen und industriellen Markt gerecht zu werden.

"Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit HSB zu intensivieren, um die Digitalisierung in den kommerziellen und industriellen Märkten voranzutreiben, und handeln gemäß unserer Mission, Handels- und Industrieunternehmen dabei zu unterstützen, relevant zu bleiben", sagte Josef Brunner, CEO von relayr. "Die einzigartige Kombination der Unternehmen zeigt, wie wichtig es ist, den Kunden Geschäftsergebnisse zu liefern, und die Notwendigkeit, erstklassige Technologie und deren Bereitstellung mit leistungsstarken Finanz- und Versicherungsangeboten zu kombinieren. Diese Transaktion ist eine großartige Gelegenheit, einen globalen Marktführer aufzubauen."

relayr konzentriert sich auf die Schaffung von "Geschäftsergebnissen" für seine Kunden, einschließlich Kostensenkung, Energieeffizienz, Qualitätsverbesserung oder Änderung des Geschäftsmodells. relayr behält seine Marke und bleibt eine eigenständige Einheit innerhalb der HSB Group, während es gleichzeitig seine Partnerschaft mit dem Rest der Munich Re-Familie stärkt.

Hartford Steam Boiler (HSB), Teil der Munich Re (Münchener Rück), ist ein Mehrsparten-Spezialversicherer und Anbieter von Inspektions-, Risikomanagement- und IoT-Technologiedienstleistungen. Die Versicherungsangebote von HSB umfassen Geräteausfall, Cyber-Risiko, Spezialhaftpflicht und andere Risiken. HSB bündelt seine technische Expertise, Technologie und Daten, um innovative Versicherungs- und Servicelösungen für bestehende und neue Risiken des technologischen Wandels zu entwickeln. In seiner 150-jährigen Geschichte hat sich HSB zum Ziel gesetzt, Kunden dabei zu unterstützen, Verluste zu vermeiden, eine nachhaltige Energienutzung voranzutreiben und tiefergehende Beziehungen aufzubauen, von denen Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Verbraucher profitieren. HSB verfügt über das höchste Finanzrating von A.M. Best Company, A++ (Superior). Weitere Informationen finden Sie unter www.hsb.com oder folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn, Twitter und Facebook.

Munich Re (Münchener Rück) ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherungs-, Erstversicherungs- und versicherungsbezogenen Risikolösungen. Die Gruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie der Kapitalanlagegesellschaft MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Sparten des Versicherungsgeschäfts tätig. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 ist die "Münchener Rück" bekannt für ihre unübertroffene Risikoexpertise und ihre solide Finanzlage. Sie bietet den Kunden finanziellen Schutz bei außergewöhnlichen Schäden vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur Hurrikansaison 2017 im Atlantik. Die Münchener Rück verfügt über eine herausragende Innovationskraft, die es ihr ermöglicht, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzudecken. Das Unternehmen spielt eine Schlüsselrolle bei der Forcierung des digitalen Wandels der Versicherungswirtschaft und hat damit seine Fähigkeiten zur Risikobewertung und sein Leistungsspektrum weiter ausgebaut. Maßgeschneiderte Lösungen und die Nähe zu unseren Kunden machen Munich Re zu einem der weltweit gefragtesten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen.

relayr ist ein schnell wachsendes IoT-Unternehmen, das Middleware und IoT-Lösungen für die digitale Transformation von Branchen anbietet. Das Unternehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeiter in sieben Städten in den USA, Großbritannien, Deutschland und Polen. relayr wurde mehrfach ausgezeichnet, was den Erfolg und die hohe Anerkennung des Unternehmens unterstreicht unter anderem wurde es bei den Europas Tech Startup Awards als "Hottest Internet of Things Startup" ausgezeichnet und gewann den von McKinseys und dem Handelsblatt ausgelobten "Spark Award for Best Digital Company". Weitere Informationen finden Sie auf: https://relayr.io/en

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181025006102/de/

Contacts:

HSB Media Relations

Dennis Milewski, +1 860-722-5567 (USA)

Mobil: +1-860-534-0623

Dennis_Milewski@hsb.com

oder

Munich Re Group

Stefan Straub, +49 (89) 3891-9896 (Deutschland)

Mobil: +49 (0)151 64933048

Media Relations

sstraub@munichre.com

Fax: +49 (89) 3891-79896