Bedeutende RPA-Innovationen und Initiativen unter dem Motto "Accelerate Everything" werden vorgestellt

UiPath, führender Anbieter von Enterprise Robotic Process Automation (RPA)-Software, wird am 30. Oktober im Royal Lancaster Hotel in London sein zweites UiPathForward EMEA EMEA-Event veranstalten gemeinsam mit den Hauptsponsoren Google Cloud Platform und Microsoft.

Mehr als tausend Kunden und Partner werden von Vordenkern wie UiPath CEO Daniel Dines, UiPath Chief Product Officer Param Kahlon und McKinsey Global Institute Director Jacques Bughin erfahren, wie RPA die digitale Transformation in allen Unternehmensbereichen beschleunigt.

Die Veranstaltung bietet die folgenden Highlights:

Der Abgeordnete Ed Vaizey, ehemaliger britischer Minister für Kultur und digitale Wirtschaft, wird eine Grundsatzrede über die digitale Transformation in Wirtschaft und Verwaltung halten.

Sarah Burnett, Executive Vice President und angesehene Analystin der Everest Group, wird während ihrer Präsentation ein neues Smart RPA-Playbook vorstellen.

Jacqueline de Rojas, CBE und Präsidentin von techUK, wird ein Experten-Podium für digitale Integration und Diversität moderieren und darüber sprechen, wie Organisationen eine generationsübergreifende Gemeinschaft von Automatisierungsexperten aufbauen können.

Weitere Redner auf der UiPathForward EMEA sind:

Neil Davies, Automation Manager, Admiral Insurance, wird über 10 Dinge, die Admiral über Roboter gelernt hat, sprechen; Brendan MacDonald, Director of Customer Compliance Operations, Ladbrokes Coral, spricht darüber, wie RPA für Compliance sorgen kann; Dave Wright, Partner/Berater, Deloitte, spricht über die Skalierung von Roboter- und kognitiver Automatisierung im gesamten Unternehmen; Ashwin Yardi, Chief Industrialization and Automation Officer, und Carole Murphy, Head of Business Transformation Services, Capgemini, sprechen über den Bau einer Brücke zwischen IT und Business.

"Die Ära der RPA ist angebrochen und beschleunigt das Tempo der digitalen Transformation in der gesamten Region", sagte Kulpreet Singh, Managing Director, EMEA, UiPath. "Wir freuen uns auf die UiPathForward EMEA und darauf, unsere Erkenntnisse darüber zu teilen, wie RPA eine digitale Belegschaft schafft, die Unternehmen in der Region hilft, schnell zu wachsen und schnelle Ergebnisse zu erzielen."

Auf dem Event erfahren die Gäste mehr über UiPath Go!,die kollaborative Plattform, die die Implementierung von RPA durch den Austausch von Wissen und Lösungen durch Teams, Partner, Kunden und Freelancer beschleunigen soll.

Außerdem werden die Gewinner des Power Up Automation Hackathon bekannt gegeben, bei dem die Teilnehmer eingeladen wurden, mit UiPath Studio Open Source wiederverwendbare Komponenten zu entwickeln.

Das Partner-Sponsorenpanel für die UiPath Forward ist komplett mit Google, Microsoft, Capgemini, Deloitte, ABBYY, Accenture, Bizagi, Celonis, Cognizant, Enate, Genpact, IBM, K2, Oracle, Protiviti, PwC, Roboyo, Symphony Ventures und Voyager Solutions.

Um mehr über das Event auf Twitter zu erfahren, folgen Sie bitte dem Hashtag UiPathForward; zur Teilnahme registrieren können Sie sich auf der Registrierungsseite.

Über UiPath

Die für Unternehmen und IT entwickelte Plattform UiPath ist führend im Bereich der robotergesteuerten Prozessautomatisierung (RPA) für Unternehmen. Über 1.800 Geschäftskunden und Behörden nutzen die Enterprise RPA-Plattform von UiPath für die schnelle Bereitstellung von Softwarerobotern, die repetitive Prozesse perfekt emulieren und ausführen, die Produktivität von Unternehmen steigern, die Konformität sicherstellen und die Kundenerfahrung beim Betrieb des Back- und Front-Office optimieren.

Mit einer blühenden Gemeinschaft aus über 250.000 RPA-Entwicklern weltweit hat sich UiPath das Ziel gesetzt, RPA zu demokratisieren und eine digitale Geschäftsrevolution zu unterstützen. Neben dem Hauptsitz in New York City betreibt UiPath heute Niederlassungen in 14 Ländern in Nordamerika, Europa und Asien. Das Unternehmen ist durch über 400 Mio. USD von den Investoren Accel, CapitalG, KPCB, Credo Ventures, Earlybird's Digital East Fund, Sequoia Capital and Seedcamp gesichert.

