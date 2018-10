Mit der Lizenz kann das Unternehmen Blockchain einsetzen, um im Rahmen des EU-Systems TARGET2 Securities Wertpapiere zu managen.

TOP-Meldung Blockchain-Firma erhält Lizenz zum Betrieb von TARGET2-Wertpapieren Der Anbieter von Abwicklungsinfrastruktur, Setl, hat laut einem Bericht der Financial Times von der französischen Wertpapieraufsichtsbehörde eine Lizenz für den Betrieb eines zentralen Wertpapierverwahrungssystems mit Blockchain-Technologie erhalten. Mit der Lizenz der Autorité des Marchés Financiers wird das in Großbritannien ansässige Unternehmen in TARGET2-Securities (T2S) einsteigen können, das paneuropäische System, um die Wertpapierabwicklung in der EU zu vereinen. Das System, das Besitz- und ...

