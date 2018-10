Der Sohn des getöteten Journalisten hat das Königreich offenbar verlassen. Die USA zeigen sich zufrieden, US-Chefdiplomat Mike Pompeo setzte sich dafür ein.

Das US-Außenministerium hat die von Saudi-Arabien bewilligte Ausreise des Sohnes des getöteten Journalisten Jamal Khashoggi begrüßt. Chefdiplomat Mike Pompeo habe sich bei seinem jüngsten Besuch im Königreich für Salah Khashoggi eingesetzt und bei der Führung in Riad auf dessen Rückkehr in die USA gedrungen, sagte Außenamtssprecher Robert Palladino am Donnerstag. Washington sei erfreut, dass er nun ausgereist sei.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch berichtete zuvor, Salah Khashoggi und seine Familie seien auf dem Weg in den USA. Eine Ausreisesperre sei im Vorfeld aufgehoben worden. Welches US-Ziel die Familie ansteuert, war zunächst unklar. Doch hatte Jamal Khashoggi im Großraum Washington gewohnt.

Der Journalist wird seit dem 2. Oktober vermisst, nachdem er das saudische Konsulat in Istanbul betrat. Türkische Regierungsbeamte gehen davon aus, dass der Kritiker von Kronprinz Mohammed bin Salman von eigens angereisten saudischen Agenten ermordet wurde. Nach etlichen Dementis räumte das Königreich zuletzt dessen Tötung ein, sprach aber zugleich von einer aus dem Ruder gelaufenen Befragung.

Doch geht mittlerweile auch die saudische Staatsanwaltschaft unter Verweis auf türkische Beweise davon aus, dass der Kolumnist ...

