"Die Welt" Angela Merkel:

"Der Kanzlerin reicht es. Sie möchte nicht länger über die Flüchtlingskrise von 2015 reden. In einer für Angela Merkels Verhältnisse emotionalen Rede hat sie am Wochenende vor Parteifreunden im thüringischen Eichsfeld das Ende der Debatte verlangt. Die deutsche Seelenlage ist aber immer noch geprägt von der Erfahrung des Kontrollverlustes des Jahres 2015. Der Staat hatte in den Augen einer Mehrheit seiner Bürger aufgegeben, selbst zu entscheiden, wer in unsere Gesellschaft einwandern darf und wer nicht. Diese Entscheidung aber wird in Zukunft immer wieder anstehen. Wer nur mit dem Stichwort "Fluchtursachenbekämpfung" antwortet, weicht ihr aus. Die politische Mitte schmilzt. Wenn Merkel diesen Trend drehen will, ist das aller Ehren wert. Aber es wird nicht über einen Schlussstrich funktionieren. Sondern nur, indem sie sich ehrlich macht und Verantwortung für die Fehler von 2015 übernimmt. Sie sollte es noch als Kanzlerin tun."/DP/he

AXC0017 2018-10-26/05:35