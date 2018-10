"Mannheimer Morgen" zu Steuerschätzung:

"Finanziell betrachtet ist es für die große Koalition bislang ein Leichtes zu regieren. Mit schöner Regelmäßigkeit korrigierten sich die Steuerschätzer deutlich nach oben. Der Staat frohlockte über die massiven Mehreinnahmen und gab das Geld mit vollen Händen aus. Diese Unbeschwertheit stößt nun an Grenzen. Nicht, dass etwa die Pleite droht. Das gesamtstaatliche Einnahme-Plus kann sich auch in den kommenden Jahren sehen lassen. Es fällt aber nicht mehr ganz so üppig aus wie gehabt."/DP/he

