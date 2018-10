"Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Briefbomben/Amerika:

"Alle Empfänger der Briefbomben standen hoch auf Trumps verbaler Abschussliste. Manche von ihnen hatten ihrerseits den Bogen überspannt, als sie Trump angingen. Direkt anzulasten ist dem Präsidenten nicht der Briefbombenterror, den er immerhin in klaren Worten verurteilte, sondern die augenzwinkernde Scheinheiligkeit, mit der er die Maske des Versöhners sofort wieder abstreifte. Trumps Aufforderung an alle Politiker, Widersacher nicht als "moralisch gestört" abzutun, ist aus seinem Munde zynisch. Und so sehr manche Medien in der Konkurrenz um die schrillste Trump-Schelte jedes Maß verloren haben, so sehr hat doch Trump mit seiner Klage über die "Volksfeinde" der Presse den fatalen Ton gesetzt. Diese Abart der Politik haben fast 63 Millionen Amerikaner vor zwei Jahren ins Weiße Haus gewählt."/DP/he

AXC0020 2018-10-26/05:35