Im Konflikt um den Braunkohleabbau bahnt sich der nächste große Polizeieinsatz im Rheinischen Revier an. Tausende Braunkohlegegner wollen in den nächsten Tagen mit Blockaden den Tagebaubetrieb im Rheinland stören. "Dieses Mal wollen wir die Blockade für 1,5 Tage halten. Also nehmt für die Nacht dicke Schlafsäcke, Isomatten und lieber noch einen Pulli extra mit!", hieß es in einem Aufruf der Aktivisten.

Die ersten Busse mit Teilnehmern des Camps waren schon am Donnerstag angekommen. Für Freitagmorgen wurde ein Sonderzug mit 1000 Aktivisten aus Prag mit Stationen in Dresden, Leipzig, Berlin und Hannover in Düren erwartet. Am frühen Morgen hatte der Zug bereits eine Verspätung von zwei Stunden, wie das Aktionsbündnis Ende Gelände auf seiner Internetseite berichtete. Grund seien Kontrollen der Polizei./sil/DP/zb

