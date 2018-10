Daimler- und BMW-Deep Express-Zertifikate mit 40% Sicherheitspuffer

Sinkende Absatzzahlen in China, der Handelsstreit zwischen den USA und China, die neuen Abgasvorschriften der EU, Gewinnwarnungen, sowie der massive Vertrauensverlust wegen manipulierter Abgaswerte setzten den Kurs der beiden im DAX-Index (ISIN: DE0008469008) gelisteten Aktien der Automobilhersteller Daimler (ISIN: DE0007100000) und BMW (ISIN: DE0005190003) in den vergangenen Monaten stark unter Druck.

Nach den starken Kursabschlägen könnte ein Investment in die Aktien wegen der günstigen Fundamentaldaten in Form hoher Dividendenrenditen und niedriger KGVs auf dem aktuellen Niveau als attraktiv erscheinen. Für Anleger, die nun trotz der negativen Nachrichtenlage eine Investment in die BMW- und/oder die Daimler-Aktie in Erwägung ziehen, könnten die neuen Deep Express-Zertifikate der Landesbank Baden Württemberg interessant sein, die sogar bei bis zu 40-prozentigen Kursrückgängen der Aktien für hohe positive Renditen sorgen werden.

40% Sicherheitspuffer, sinkende Rückzahlungsschwellen

Der am 8.11.18 ermittelte Schlusskurs der Daimler-Aktie wird als Startwert für das Deep Express-Zertifikat (ISIN: DE000LB12JQ2) fixiert. Bei 60 Prozent wird die Barriere liegen. Wenn die Daimler-Aktie am ersten Bewertungstag (17.1.20) auf oder oberhalb des bei 100 Prozent des Startwertes angebrachten vorzeitigen Rückzahlungslevels notiert, dann wird das Zertifikat mit 100 Prozent plus der Zinszahlung in Höhe von 8 Prozent vorzeitig zurückbezahlt. Notiert die Aktie an diesem Tag unterhalb des vorzeitigen Rückzahlungslevels, dann verlängert sich die Laufzeit des Zertifikates zumindest bis zum nächsten Bewertungstag (15.1.21). Liegt der Aktienkurs an diesem Stichtag oberhalb der mittlerweile auf 95 Prozent des Startwertes reduzierten Tilgungsschwelle, dann wird die vorzeitige Rückzahlung des Zertifikates mit 116 Prozent des Nennwertes erfolgen. Auch an den verbleibenden Bewertungstagen wird sich die Tilgungsschwelle um jeweils 5 Prozent reduzieren.

Läuft das Zertifikat mangels vorzeitiger Tilgung bis zum letzten Bewertungstag (19.1.24), dann wird es bereits dann mit dem Höchstbetrag von 1.400 Euro zurückbezahlt, wenn der Aktienkurs an diesem Tag auf oder oberhalb der bei 60 Prozent des Startwertes liegenden Barriere gebildet wird. Befindet sich der Aktienkurs an diesem Tag unterhalb der Barriere, dann wird das Zertifikat mittels der Lieferung einer am 8.11.18 errechneten Anzahl von Daimler-Aktien getilgt.

Dieses Zertifikat und das identisch funktionierende Zertifikat auf die BMW-Aktie, mit ebenfalls 40 Prozent Sicherheitspuffer, 4,85 Prozent Jahresrenditechance (ISIN: DE000LB12JN9), kann noch bis 8.11.18 mit 100 Prozent plus ein Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die Deep Express-Zertifikate auf die BMW- und die Daimler-Aktie ermöglichen Anlegern in spätestens fünf Jahren und zwei Monaten bei Aktienkursrückgängen von bis zu 40 Prozent attraktive Seitwärtsrenditen.

Quelle: zertifikatereport.de