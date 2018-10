Erstmals seit zwei Jahren hat Tesla wieder in einem Quartal schwarze Zahlen geschrieben. Es ist erst der dritte Quartalsgewinn seit Teslas Börsengang im Jahr 2010. Man erinnert sich, im gleichen Vorjahreszeitraum stand noch ein Verlust von 619 Mio. US-Dollar in den Büchern. Kaum jemand glaubte nach den zahlreichen Eskapaden noch an eine Trendwende, sogar die US-Börsenaufsicht SEC schaltete sich zuletzt wegen der Manipulation der Börsenkurse ein. Doch nun scheint der Konzern die Kurve gekriegt zu haben, doch anscheinend soll jetzt die Qualität der Fahrzeuge unter der Auslieferungsgeschwindigkeit zu leiden.

Model 3 soll's richten

Aus technischer Sicht mussten Anleger seit April dieses Jahres zittern, denn um das Niveau von rund 300,00 US-Dollar wurde ein entscheidender Kursverlauf in Form einer eindeutigen SKS-Formation etabliert. Doch mit den vorgezogenen Quartalszahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...