Die Privatbank Berenberg hat Covestro von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 86 auf 63 Euro gesenkt. Die Aktie des Chemiekonzerns gehöre zu den am günstigsten bewerteten Aktien im Sektor, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das allein rechtfertige aber wegen der Perspektiven keine Kaufempfehlung. Die Markterwartungen für das Jahr 2019 seien wegen rückläufiger Preise für die Chemikalie MDI unerreichbar geworden./tih/la

Datum der Analyse: 25.10.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006062144

AXC0047 2018-10-26/07:21