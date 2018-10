DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Amazon hat trotz der traditionell hohen Investitionen im dritten Quartal seinen Gewinn mehr als verzehnfacht, beim Umsatz und beim Ausblick allerdings enttäuscht. Der Online-Händler erzielte einen Nettogewinn von 2,88 Milliarden Dollar oder 5,75 Dollar je Aktie nach 256 Millionen Dollar oder 52 Cent vor Jahresfrist. Das Ergebnis lag weit über den Erwartungen der Analysten, die nur 3,14 Dollar prognostiziert haten. Den Umsatz steigerte Amazon um 29 Prozent auf 56,6 Milliarden Dollar. Es war das schwächste Wachstum seit mehr als einem Jahr. Analysten hatten im Konsens mit 57,1 Milliarden Dollar etwas mehr erwartet. Ungünstige Wechselkurseffekte fraßen 260 Millionen Dollar an Einnahmen auf. Der Online-Händler selbst hatte Erlöse zwischen 54 Milliarden und 57,5 Milliarden Dollar angekündigt. Mit dem Ausblick auf das vierte Quartal enttäuschte Amazon: Im wichtigen Weihnachtsquartal traut sich der Online-Händler nur Einnahmen von 66,5 bis 72,5 Milliarden Dollar zu. Analysten hatten hier bislang mit 73,8 Milliarden Dollar gerechnet. Das operative Ergebnis soll 2,1 bis 3,6 Milliarden Dollar betragen. Dem Konzern stehen höhere Kosten ins Haus, denn ab dem vierten Quartal wird Amazon auf öffentlichen Druck den Mindestlohn für Lager- und Kundendienstmitarbeiter in den USA auf 15 Dollar die Stunde anheben.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 BIP 3Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +3,4% gg Vq zuvor: +4,2% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,1% gg Vq zuvor: +3,0% gg Vq 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Oktober (2. Umfrage) PROGNOSE: 99,0 1. Umfrage: 99,0 zuvor: 100,1

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.672,70 -0,58% Nikkei-225 21.167,34 -0,48% Hang-Seng-Index 24.752,10 -0,97% Kospi 2.027,27 -1,75% Shanghai-Composite 2.590,15 -0,52% S&P/ASX 200 5.665,20 +0,02%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Nach Kursgewinnen zum Handelsstart im Sog sehr fester US-Vorgaben hat die Stimmung an den asiatischen Börsen und in Australien im Handelsverlauf komplett gedreht. Durchweg dominieren auf den Kurszetteln inzwischen rote Vorzeichen, weil Sorgen um negative Folgen des Handelsstreits zwischen den USA und China auf das globale Wachstum wieder die Oberhand gewonnen haben. Am stärksten nach unten geht es in Seoul mit dem Kospi. Die Analysten von Nomura befürchten, dass dem stark vom internationalen Handel abhängigen Land eine Kontraktionsphase bevorsteht, die über das Jahr 2020 anhalten dürfte. Die Märkte folgen damit dem Future auf den S&P-500-Index. Er liegt rund 1 Prozent im Minus und deutet auf eine schwächere Eröffnung an der Wall Street hin. Die massive Erholung vom Vortag könnte damit wieder Makulatur werden. Zur wieder eingetrübten Stimmung trägt laut Händlern bei, dass die USA im Handelsstreit mit China die Wiederaufnahme von Gesprächen solange abgelehnt haben, bis Peking konkrete Vorschläge macht, um die von den USA vorgebrachten Vorwürfe in Sachen unlauterer Technologietransfer und ähnlichem aus der Welt zu räumen. Ein weiterer Stimmungsdämpfer kommt von nachbörslich in den USA veröffentliche Geschäftszahlen wichtiger Unternehmen wie Amazon und Alphabet. Beide haben umsatzseitig die Erwartungen knapp verfehlt, zudem hat Amazon angekündigt, dass im vierten Quartal der Umsatz unter den Analystenschätzungen bleiben dürfte.

US-NACHBÖRSE

Der Amazon-Kurs knickte auf Nasdaq.com um 7,2 Prozent ein. Amazon mehr als verzehnfachte trotz der traditionell hohen Investitionen im dritten Quartal seinen Gewinn, enttäuschte aber beim Umsatz und beim Ausblick. Die Google-Mutter Alphabet hat dank weiterhin hoher Werbeumsätze im dritten Quartal erneut gute Geschäfte gemacht und einen Nettogewinn von 9,2 Milliarden Dollar erzielt, 37 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Der Kurs fiel trotzdem um 4 Prozent, laut Marktexperten weil der Umsatz weniger stark zulegte als vor Jahresfrist. Die derzeit dominierende Skepsis der Marktteilnehmer bekam auch der Intel-Kurs zu spüren. Er legte lediglich um 0,8 Prozent zu, obwohl der Chiphersteller die Erwartungen weit übertraf und seine Prognose für das Gesamtjahr anhob. In der zweiten Reihe schnellten Mattel um 6,6 Prozent nach oben. Der Hersteller von Barbie und Hot Wheels schrieb wieder schwarze Zahlen und verdiente 6,3 Millionen Dollar nach einem Verlust von 603 Millionen im Jahr zuvor. Der Betreiber des Instant-Messaging-Dienstes Snapchat hat im dritten Quartal zwar 43 Prozent mehr umgesetzt als im Vorjahreszeitraum, aber zugleich Nutzer verloren. Die Aktie verlor gut 10 Prozent. First Solar wurden mit einem Minus von gut 10 Prozent für einen gesenkten Ausblick abgestraft. Western Digital verloren 12 Prozent. Das Datenspeicherunternehmen hatte mit seinen Zahlen enttäuscht und sprach zudem von weiter fallenden Preisen für Speicherchips. Noch härter traf es Mohawk Industries mit einem Kursabsturz von knapp 18 Prozent. Expedia gewannen dagegen 4,6 Prozent, nachdem das Online-Reisebüro beim Gewinn die Analystenprognosen übertoffen hatte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.984,55 1,63 401,13 1,07 S&P-500 2.705,57 1,86 49,47 1,20 Nasdaq-Comp. 7.318,34 2,95 209,94 6,01 Nasdaq-100 7.016,39 3,35 227,24 9,69 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,07 Mrd 1,08 Mrd Gewinner 2.178 682 Verlierer 829 2.341 unverändert 72 67

Sehr fest - Nach dem massiven Ausverkauf gab es eine prompte Gegenbewegung, unterstützt auch von überzeugenden Daten zu den Auftragseingängen. Daneben legten einige Unternehmen gute Quartalsausweise vor. Angeführt wurde der Markt von den Aktien der Einzelhandelsbranche, die im Schnitt 4,1 Prozent gewannen. Jüngste Konjunkturdaten zeugten davon, dass die US-Verbraucher aktuell sehr ausgabefreudig sind. Das lässt auf ein gutes Weihnachtsgeschäft der Einzelhändler hoffen. Die großen Verlierer vom Mittwoch, IT- und Kommunikationswerte, gewannen 3,3 und 2,7 Prozent. Unter den Einzelwerten gewannen Microsoft nach Vorlage überraschend guter Zahlen 6,2 Prozent an. Tesla stiegen um 9,1 Prozent nach einem überraschenden Quartalsgewinn. Erfreuliche Zahlenausweise legten auch Twitter (+15,5 Prozent), American Airlines (+6,6 Prozent) und Visa (+4,7 Prozent) vor. Merck & Co (-0,8 Prozent) hatte zwar neben überzeugenden Zahlen auch einen optimistischen Ausblick veröffentlicht, doch fürchteten Anleger, dass der Konzern bei Krebstherapien hinter Wettbewerber Bristol-Myers Squibb zurückfallen könnte. AMD brachen um 15,4 Prozent ein nach einem schwachen Ausblick. Vorschusslorbeeren erhielten Alphabet (+4,4 Prozent), Amazon (+7,1 Prozent) und Intel (+4,5 Prozent). Die drei Unternehmen legten am Donnerstag nach Börsenschluss Zahlen vor.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,85 0,8 2,84 164,5 5 Jahre 2,97 3,0 2,94 104,9 10 Jahre 3,13 2,5 3,10 68,2

Mit der Erholung der Aktienmärkte verringerte sich das Sicherheitsbedürfnis der Anleger. Diese kehrten dem Anleihemarkt den Rücken, worauf die Renditen anzogen.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 10.31 Uhr % YTD EUR/USD 1,1371 -0,0% 1,1374 1,1404 -5,4% EUR/JPY 127,57 -0,2% 127,82 128,08 -5,7% EUR/GBP 0,8870 -0,0% 0,8872 0,8845 -0,2% GBP/USD 1,2820 +0,0% 1,2820 1,2894 -5,2% USD/JPY 112,18 -0,2% 112,38 112,31 -0,4% USD/KRW 1141,35 +0,4% 1136,35 1138,45 +6,9% USD/CNY 6,9570 +0,1% 6,9490 6,9500 +6,9% USD/CNH 6,9662 +0,1% 6,9561 6,9591 +6,9% USD/HKD 7,8407 -0,0% 7,8408 7,8395 +0,4% AUD/USD 0,7038 -0,5% 0,7076 0,7068 -10,0% NZD/USD 0,6478 -0,7% 0,6523 0,6518 -8,8% Bitcoin BTC/USD 6.467,66 -0,1% 6.476,55 6.481,07 -52,6%

Der Euro fiel auf rund 1,1370 Dollar nach einem Tageshoch bei 1,1433. Der EZB-Rat hatte seine Geldpolitik wie erwartet unverändert gelassen und bekräftigte die Erwartung, dass die Nettoanleihekäufe am Jahresende eingestellt werden sollen. Die Leitzinsen ließ die EZB wie erwartet konstant und die Pressekonferenz mit EZB-Präsident Mario Draghi lieferte keinen neuen Erkenntnisse. Devisenstratege Viraj Patel von ING hatte "falkenhaftere" Äußerungen der Zentralbank für möglich gehalten. Diese seien aber ausgeblieben. Geldpolitik und Konjunktur spielten derzeit am Devisenmarkt aber nicht die Hauptrolle, zentrale Themen seien vielmehr politische Risiken wie der Brexit und der italienische Haushaltsentwurf. Sie seien ursächlich dafür, dass die "Euro-Bären" den Markt beherrschten, so der Stratege.

++++ ROHSTOFFE +++++

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 26, 2018 02:19 ET (06:19 GMT)

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,61 67,33 -1,1% -0,72 +14,7% Brent/ICE 76,27 76,89 -0,8% -0,62 +20,2%

Auch wenn das Umfeld für Erdöl fundamental angeschlagen bleibt, profitierten die Rohölpreise von der wieder gestiegenen Risikoneigung - auch dank guter US-Wirtschaftsdaten. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 67,33 Dollar je Fass, die globaler gehandelte Benchmarksorte Brent stieg um 0,9 Prozent auf 76,89 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.233,10 1.232,16 +0,1% +0,94 -5,4% Silber (Spot) 14,64 14,65 -0,0% -0,01 -13,6% Platin (Spot) 825,85 827,00 -0,1% -1,15 -11,2% Kupfer-Future 2,73 2,75 -0,9% -0,02 -18,5%

Der Goldpreis gab seine Vortagesgewinne wieder ab, die ihn auf das höchste Niveau seit Mitte Juli getrieben hatten. Die Feinunze des Edelmetalls verbilligte sich um 0,5 Prozent auf 1.229 Dollar. Neben dem festeren Dollar könnte das Auslaufen der europäischen Geldflut belastet haben, hieß es.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

ARGENTINIEN

Das argentinische Abgeordnetenhaus hat den harten Sparmaßnahmen der Regierung von Präsident Mauricio Macri zugestimmt. Die Regierung hatte dem IWF die Austeritätspolitik im Gegenzug für einen IWF-Kredit in Höhe von 57 Milliarden Dollar Euro zugesagt. Als nächstes muss der Senat über die Maßnahmen abstimmen. Mit seiner Zustimmung wird gerechnet. Am Freitag entscheidet der IWF über die Auszahlung der zweiten Tranche seines Kredits an Buenos Aires.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Kernverbraucherpreise in Tokio sind im Oktober wie erwartet um 1,0 Prozent zum Vorjahr gestiegen.

SAUDI-ARABIEN

Nach der Tötung des saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi werden die Forderungen nach einem europaweiten Stopp von Waffenexporten in das Königreich lauter. So wirbt Österreichs Außenministerin Karin Kneissl für ein solches Waffenembargo und verweist insbesondere auf den Jemen-Krieg und das Vorgehen Saudi-Arabiens gegen Katar. Derweil drohte Bundeskanzlerin Angela Merkel in einem Telefonat mit Saudi-Arabiens König Salman internationale Strafmaßnahmen an.

ALPHABET

hat im dritten Quartal mit Hilfe besserer Werbeeinnahmen und niedrigerer Steuern seinen Gewinn unerwartet deutlich erhöht. Der Gesamtumsatz wuchs allerdings im Sommerquartal langsamer als vermutet. Zudem gibt es innerhalb des Unternehmens einige Probleme. Der Konzern räumte ein, dass in den vergangenen zwei Jahren 48 Mitarbeiter entlassen worden waren, die wegen sexueller Belästigung auffällig geworden sein sollen. Alphabet erzielte einen Nettogewinn von 9,2 Milliarden Dollar, 37 Prozent mehr als vor Jahresfrist und mehr als von Analysten erwartet. Der Gesamtumsatz kletterte um 21 Prozent auf 33,7 Milliarden Dollar. Vor Jahresfrist legte er noch um 24 Prozent zu.

INTEL

hat im dritten Quartal 2018 die Erwartungen weit übertroffen und seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Der Umsatz legte um 19 Prozent auf 19,2 Milliarden US-Dollar zu. Analysten hatten 18,13 Milliarden geschätzt. Der Markt für PC-Chips dürfte nach Einschätzung von Branchenexperten im laufenden Jahr erstmals seit 2011 wieder wachsen, und Platzhirsch Intel profitiert von diesem Trend, wie der Konzern auch bestätigte. Unterm Strich zeigte Intel einen Gewinnanstieg um 42 Prozent auf 6,4 Milliarden Dollar, deutlich mehr als Analysten prognostiziert hatten. Mit Blick auf das Gesamtjahr zeigte sich Intel deutlich optimistischer als bisher.

MATTEL

hat im dritten Quartal trotz eines stärkeren Barbie-Geschäfts erneut einen Umsatzrückgang verbucht. Zudem macht der wegbrechende Absatzkanal über den in die Pleite gerutschten Händler Toys 'R' Us dem Unternehmen zu schaffen. Kostensenkungen, auch über die Streichung von mehr als 2.200 Stellen, trugen aber zu einer Steigerung des operativen Gewinns bei - erstmals seit zwei Jahren. Mattel erzielte einen Gewinn von 6,3 Millionen US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte der Konzern wegen einer Steuerrückstellung einen Verlust von 603 Millionen Dollar verbucht. Der Gesamtumsatz sackte um 8 Prozent auf 1,44 Milliarden Dollar ab.

SNAP

hat im dritten Quartal 43 Prozent mehr umgesetzt als im Vorjahreszeitraum, aber zugleich Nutzer verloren. Mit 297,7 Millionen Dollar übertraf Snap nicht nur den Analystenkonsens, sondern fuhr auch den bislang höchsten Quartalsumsatz ein. Snap schreibt weiterhin Verluste, grenzte den Fehlbetrag im dritten Quartal aber auf 325 von 443 Millionen Dollar ein. Zum zweiten Mal in Folge büßte das Unternehmen allerdings Nutzer bei Snapchat ein, seinem Hauptprodukt. Die Zahl der täglichen Nutzer lag zuletzt noch bei 186 Millionen, 2 Millionen weniger als noch vor drei Monaten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 26, 2018 02:19 ET (06:19 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.