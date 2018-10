Die britische Investmentbank Barclays hat BASF nach Zahlen zunächst auf "Overweight" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Das dritte Quartal habe wenig enthalten, was positiv stimme, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Immerhin habe der Chemiekonzern den Ausblick bestätigt, während einige Investoren mit einer Gewinnwarnung gerechnet hätten. Der Kapitalmarkttag in einem Monat könnte als positiver Treiber dienen, glaubt der Experte. Zudem berücksichtige der jüngste Kursrückgang bereite weiter sinkende Gewinnerwartungen./ajx/mis

Datum der Analyse: 26.10.2018

ISIN DE000BASF111

AXC0075 2018-10-26/08:52